Katalonya'da referandum sandıklarını traktörler koruyacak

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Pazar günü yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna Katalan çiftçilerden destek geldi.

Onlarca traktör, köylerden Katalonya'nın başkenti Barcelona'ya gitti. Onlarca traktör ünlü Sagrada Familia Kilisesi'nin önünde konvoy oluşturdu.

Gerard Batalla adlı çiftçi AFP'ye yaptığı açıklamada "Tüm çiftçilerin traktörlerini barışçıl bir şekilde oy kullanma merkezlerinin yakınına park etmelerini ve referandumun engellenmesine yönelik olası girişimleri zorlaştırmaları çağrısında bulunuyoruz. Traktörleri basitçe orada bırakın ve daha ileri gitmeyin" dedi.

İspanya hükümeti, referandumun yasa dışı olduğunu savunarak oylamayı engellemeye çalışıyor.

Katalonya'daki bağımsızlık referandumuyla ilgili bilinmesi gerekenler