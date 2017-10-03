Las Vegas saldırısı hakkında şu ana kadar tüm bilinenler

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen bir konsere katılanların üzerine açılan ateş sonucu en az 59 kişi hayatını kaybederken, 527 kişi de yaralandı.

Las Vegas Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin silahla intihar ettiğini açıkladı.

Las Vegas'ta neler yaşandı?

Las Vegas'ta düzenlenen country müzik festivali kapsamında, Pazar gecesi bir açık hava konseri yapılıyordu. Festivale, yaklaşık 22 bin katıldığı tahmin ediliyor.

İlk silah seslerinin yerel saatle 22.00'de (TSİ 08.00) duyulduğu bildirildi.

Saldırganın, konser alanının hemen yanında bulunan Mandalay Bay Oteli'nin 32'nci katında tuttuğu odadan ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği açıklandı.

Saldırıyla ilgili yapılan ilk açıklamalarda, saldırganın polis tarafından öldürüldüğü söylenmişti.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Las Vegas saldırısı

Görgü tanıkları, yüzlerce atış yapıldığını ve otomatik silah sesi duyduklarını aktarıyor.

Silah seslerinin duyulmasının ardından alandan kaçmaya ya da olduğu yerde saklanmaya çalışanlar nedeniyle büyük bir panik yaşandığı anlaşılıyor.

Las Vegas polisi, başka noktalarda da saldırı olduğuna dair yapılan ihbarların asılsız çıktığını açıkladı.

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Polis, saldırganın 64 yaşındaki Stephen Paddock'un olabileceğini açıkladı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Şerif Joe Lombardo, Paddock'un odasında yapılan aramada "10'dan fazla tüfek" bulunduğunu söyledi.

Lombardo, "Bu şahsın kendisiyle ilgili ya da geçmişinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi. Yalnızca birkaç yıl önce olağan bir yargı süreci kapsamında mahkemeye çağrıldığını söyleyebiliriz" dedi.

Yetkililer, Paddock'un otele 28 Eylül Perşembe günü giriş yaptığını söylüyor.

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Erkek kardeşi Eric Paddock, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Neden böyle bir şey yapmış olabileceğine dair hiçbir fikrimiz yok. Kahrolduk. Şok içisindeyiz. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de saldırıyı kendisinin düzenlediğini açıkladı ancak bununla ilgili herhangi bir kanıt ortaya koymadı. Örgütün açıklamasında, "Las Vegas saldırganı, birkaç ay önce din değiştirerek, Müslüman oldu" denildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise uluslararası terör örgütleriyle şüpheli arasında herhangi bir bağın tespit edilemediğini açıkladı.

Polis, olayla ilgisi olduğu ve saldırıdan önce şüpheliyle birlikte seyahat ettiği öne sürülen 62 yaşındaki Marilou Danley'nin bulunması için halktan yardım istedi. Ancak daha sonra Danley'nin ülke dışında olduğu ve olayla bağlantılı şüpheliler arasında yer almadığı açıklandı.

Eric Paddock, babaları Patrick Benjamin Paddock'un banka soyguncusu olduğunu, bir zamanlar FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığını ve bir defasında da hapisten kaçtığını söyledi.

Saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti?

En az 59 kişi yaşamını yitirirken, 527 kişi de yaralandı.

Başkan Trump saldırıyla ilgili ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Trump, saldırıyı "şeytani bir eylem" olarak nitelendirdi.

Trump ayrıca, Las Vegas polisine de can kaybının artmasını önlediği için överken, "mucizevi" bir hızla harekete geçtiklerini söyledi.

Trump'ın Çarşamba günü Las Vegas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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Trump basın toplantısından önce de Twitter üzerinden attığı mesajda, kurban yakınlarına başsağlığı dilemişti.

Kurbanlar kimler?

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Ancak CBC News, kurbanlardan birinin Kanada'dan 23 yaşındaki Jorban McIldoon olduğunu bildirirken, The Jackson Sun gazetesi de Tennesseeli hemşire Sonny Melton'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ayrıca, Las Vegas emniyetinden bir polis memurunun da hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtiliyor.

Reuters da kurbanlardan birinin 28 yaşındaki Jessica Klymchuk olduğunu bildirdi.