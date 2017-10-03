Celal Talabani hayatını kaybetti

  • 3 Ekim 2017
Celal Talabani Telif hakkı Getty Images

Irak Devlet Televizyonu, eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin öldüğünü duyurdu.

Talabani, 2012'de felç geçirdikten sonra gördüğü uzun tedavi sürecinin ardından 2014'te cumhurbaşkanlığı görevini bırakmıştı.

1933'te Erbil yakınlarında dünyaya gelen Talabani, Irak'ın ilk Arap olmayan cumhurbaşkanıydı.

Celal Talabani, 2005'te ABD işgalinden iki yıl sonra cumhurbaşkanı seçilmişti.