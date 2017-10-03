Mültecileri tekmeleyen gazetecinin mahkumiyeti onandı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Macar gazeteci Petra László, kucağında çocuğu bulunan bir mülteciye böyle çelme takmıştı

2015 yılının Eylül ayında bir mülteci kafilesinin Sırbistan sınırından Macaristan'a girişi esnasında bir mülteci çocuğu tekmeleyen görüntüsüyle ün salan Macar gazeteci Petra László'nun mahkumiyeti bir üst mahkeme tarafından da onandı.

Radikal sağ çizgide yayın yapan bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Petra László Sırbistan sınır bölgesinden koşarak Macar topraklarına giren mültecilerle ilgili çekimler yaparken, diğer basın mensuplarının kameralarına mülteci kız çocuğunu tekmelerken ve de kucağında bir çocuk taşıyan bir Suriyeli mülteciye çelme takarken yakalanmıştı.

Büyük yankı uyandıran bu görüntülerin ardından Petra László "saldırganlık" suçlamasıyla mahkeme önüne çıkarılmış, Macar mahkemesi tarafından bu suçtan mahkûm edilmiş ancak cezası askıya alınmıştı.

Bu, gazetecinin eğer üç yıl içinde benzer başka bir suç işlerse bu cezanın da infaz edileceği anlamına geliyordu.

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Petra László'ya verilen bu ceza temyiz mahkemesinde yeniden ele alındı. Mahkemeye müdahil avukat olarak katılan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu hukukçuları gazetecinin sadece saldırganlık suçu işlemediğini savundular ve bu suçun aynı zamanda "halkı nefrete teşvik etmek" suçu olduğunda da ısrar ettiler.

Savcının da cezanın ağırlaştırılması, yani askıya alınan cezanın yanı sıra para cezası da verilmesi yolundaki mütalaası da mahkemede hâkimler tarafından değerlendirildi.

Petra László'nun avukatları ise gazetecinin kendisine doğru koşanlar nedeniyle paniğe kapıldığını, aslında kimseye zarar vermek istemediğini iddia ettiler.

Sonuçta temyiz mahkemesi cezayı ağırlaştırmadan ve para cezasına da gerek görmeden daha önceki kararı aynen onadı.

Petra László'ya verilen ceza böylece 3 yıllığına askıya alınmış oldu.

Petra László bu davranışıyla tüm dünyada tepkiler almış ve çalıştığı televizyon kanalından da çıkarılmıştı.

Petra László mahkemesi devam ederken, 1956'de Macaristan'da yaşanan olaylar hakkında eşiyle birlikte çevirdiği bir film nedeniyle ödüle layık görülmüş ve ödülünü de kendisine düzenlenen bir törende parlamento başkan yardımcısı takdim etmişti.