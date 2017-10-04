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Dünya genelinden sağlık yetkilileri, kolera hastalığından ölümleri 2030'a dek yüzde 90 oranında azaltma amacına yönelik planları görüşmek için Fransa'da toplanıyor.

Kirli suyla yayılan hastalık, her yıl 100 bin dolayında insanı öldürüyor.

İlk kez hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yardım kuruluşları ve bağışçılar böyle bir amaç etrafında buluştu.

Hastalığı yok etme girişimi, Yemen'in kayıtlardaki en büyük kolera salgınlarından birini yaşadığı bir dönemde geldi.

Savaş yaşayan ülkede kötüleşen hijyen koşulları ve su dağıtımındaki problemler nedeniyle yayılıyor.

Doğru tıbbi malzemeyle kolayca tedavi edilebilen hastalığa 770 bin kişi yakalanırken, iki bin kişi hayatını kaybetti. Kurbanların çoğu da çocuk.

Bu büyük salgınlar gündeme gelse de, kolera "sıcak noktaları" diye adlandırılan yerlerde sık sık görülen salgınlar da var.

Yoksulların hastalığı

Kolera, Vibrio chlora adlı bakteri bulunun su veya gıdanın alınmasıyla geçen akut bir ishal enfeksiyonu.

Kirli koşullarda hızla yayılıyor.

Hastalık vücudun su seviyesini dengeleyen tuzlar yoluyla ucuz ve kolay bir yöntemle tedavi edilebiliyor. İnsanların temiz su ve düzgün tuvaletlere ulaşımıyla hastalıktan tamamen kaçınmak da kolay.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde iki milyar dolayında kişinin temiz suya erişimi yok ve insanlar potansiyel kolera riski altında.

Örgüt, zayıf sağlık sistemleri ve salgınların yeterince erken tespit edilememesinin de hızla yayılan salgın vakalarına katkıda bulunduğunu söylüyor.

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DSÖ Kolera Programı'nın başı Dr. Dominique Legros, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu salgınları her yıl görmeye devam edemeyiz. Elimizde bunları önleyecek araçlar var ve bunları kullanalım. Su ve hijyenik koşulların sağlanması koleranın yayılmasının önüne geçmekte yeterli. Senegal gibi ülkelerde yayılmayı önleyebileceğimizi gördük" dedi.

Kolera yoksulların hastalığı ve topluluklara temel altyapı kurulumu için para gerekiyor.

Ancak Fransa'daki toplantıda büyük bir para yardımı vaadi yapılması beklenmiyor.

'Utanç vesikası'

Yardım kuruluşu Wateraid, temiz su ve hijyenik koşullar sağlamanın kişi başına 40 dolara mal olduğunu söylüyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 2 milyon çocuğun kritik durumda olduğu Yemen'de Saleem'in ismi şanslılar arasında...

Kuruluşun başı Tim Wainwright, bu maliyeti karşılamanın "şaşırtıcı derecede kolay olduğunu" vurguluyor.

Wainwright "Kolera salgınları haritası, yoksul bölgelerin haritasıyla temelde aynı. Önlenebilir bir hastalığın her yıl 2,9 milyon kişiyi etkilemesi ve 95 bin kişiyi öldürmesi küresel bir utanç vesikası" diyord.

Ağızdan alınan kolera aşısı da hastalıkla mücadelede önemli yöntemlerden biri.

Aşı bir kaç yıllık koruma sağlıyor. Ancak kolera salgını yaşanma ihtimalinin büyük olduğu durumlarda binlerce kişinin hayatını kurtarabilir.

Neredeyse yarım milyon Arakan Müslümanı'nın sığındığı Bangladeş'e 900 bin don aşı yollandı.

Kuzey Avrupa ve Amerika'daki kolera vakaları 150 yıl önce sona erdi.

Bugünkü vaat de nihayet aynı şeyin dünyanın en yoksul insanları için de başarılmasını öngörüyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Ülkede 27 Nisan'dan bu yana ölenlerin sayısı 532'ye yükseldi.

Tahmini küresel kolera vakaları :

Hindistan: 675.188 vaka, 20.266 ölüm

Etiyopya: 275, 221 vaka, 10.458 ölüm

Nijerya: 220,397 vaka, 8.375 deaths

Haiti: 210.589 vaka, 2.584 ölüm

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi