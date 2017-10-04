Danimarka merkezli Rockwool yalıtım ve izolasyon şirketinin Rusya'daki fabrikasının müdürü Marina Potoker'le tanışın.

Potoker, erkeklerin baskın olduğu bilinen inşaat sektöründe kadın yönetici olmayı, farklı yönleriyle anlatıyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan yönetici ekibiyle iletişim kurarken, duygularını gizlemeye ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Potoker'e göre, erkekler ya da kadınlarla çalışıyor olmanın önemi yok. Önemli olan, yaptıkları işe karşı istekli olmaları ve profesyonel anlamda eriştikleri seviye.