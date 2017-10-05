Irak Ordusu: Havice'yi IŞİD'den aldık

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Irak Ordusu, ülkede IŞİD'in elinde kalan son yerlerden biri olan Havice'nin de ele geçirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada 196 IŞİD militanının öldürüldüğü ve 98 köyün ele geçirildiği bildirildi.

Binlerce sivilin yaşadığı bölge 2014'ten bu yana IŞİD'in kontrolündeydi.

Böylece Irak'ta IŞİD'in elinde sadece ülkenin batısında, Suriye sınırındaki bir bölge kalmış oldu.

Irak Ordusu, polisi ve Haşdi Şabi milislerinin katıldığı operasyona komuta eden General Abdül Amir Yarallah "Havice merkezinin tamamı kurtarıldı ve ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Irak Devlet Televizyonu da ordunun Havice'yi "tamamen" geri aldığını duyurdu.

Irak güçleri dün de IŞİD'in eğitim kampı olarak kullandığı Havice'nin güneyindeki Rashad Hava Üssünü geri almıştı.

Irak Ordusu geçen Temmuz'da da dokuz aylık savaşın ardından geçen Temmuz'da ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u IŞİD'den ele geçirmişti.