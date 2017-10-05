Telif hakkı Reuters Image caption Katalan lider Carles Puigdemont İspanya Kralı 6.Felipe'yi İspanya hükümetinin pozisyonunu almakla suçluyor.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Kralı 6. Felipe'yi, bağımsızlık referandumuyla ilgili olarak "kasıltı olarak milyonlarca Katalanı görmezden gelmekle" suçladı.

Puigdemont Çarşamba günü televizyondan yaptığı açıklamada "Bu dönem arabuluculuk dönemi" dedi ve Kralİspanya hükümetinin ona verdiği arabuluculuk rolünü reddettiğini, İspanya hükümetiyle aynı pozisyonu aldığını söyledi.

Carles Puigdemont'un açıklaması İspanya'nın birliğinin sembolü olarak görülen Kral Felipe'ye kamuoyu önünde yöneltilen ender eleştirilerden biri.

İspanya hükümeti ise açıklamaya yanıt olarak Katalan liderin "şantajlarını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Kral Felipe Salı akşamı canlı yayında yaptığı açıklamada Pazar günkü referandumun "yasadışı ve demokratik olmadığını" söylemişti.

Puigdemont ise BBC'ye özel röportajında Katalonya'nın "bu hafta sonunda ya da gelecek haftanın başında" bağımsızlık ilan edeceğini söylemişti.

Katalan hükümeti Pazartesi günü Parlamento'nun olağanüstü toplanacağını ve referandum sonucunun görüşüleceğini açıkladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Katalonya referandumunda polis müdahalesi büyük tepki yarattı.

Katılım oranı yüzde 42'ydi

Katalan yetkilileri Pazar günü 2.2 milyon kişinin oy kullandığı ve yaklaşık yüzde 90'ının bağımsızlığı desteklediğini belirtiyor.

Referanduma katılım yüzde 42 oranında gerçekleşmişti ancak resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

İspanya hükümetinin Katalonya'daki referandumu yasadışı ilan etmesinin ardından polis, referandum oylamasını engellemeye çalışırken 900 kişi yaralanmıştı. Bazı polis memurları plastik mermi kullanmış, oy merkezlerine girerek kadınları saçlarından sürüklemişti.

Çıkan olaylarda 33 polis memuru da yaralanmıştı.

Salı günü yüz binlerce Katalan polis müdahalesini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.