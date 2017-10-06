ABD'de oğlunu aşılatmayı reddeden anneye hapis cezası

Telif hakkı Wxyz Image caption Rebecca Bredow 9 yaşındaki oğluna aşı yapılmasını reddettiği için mahkeme kararıyla hapsedildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde Rebecca Bredow adlı bir kadın oğluna aşı yapılmasını reddetti. Tutuklanan Bredow yargılandığı davada suç bulunarak, 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bredow'un 9 yaşındaki oğluna aşı yapılmasına yönelik mahkeme kararı vardı.

Mahkeme aşı yapılması için Bredow'un boşandığı eşine çocuğun geçici velayeti de verdi.

Michigan'da ebeveynler çocukların aşılarını kişisel inançları doğrultusunda geciktirme ya da atlama hakkına sahip.

Ancak Bredow oğluna aşı yapılması konusunda eski eşiyle geçen yıl yaptığı anlaşmayı uygulamadığı için yasal sorunla karşılaştı.

İki çocuk annesi Bredow "mahkemeye saygısızlık" ve "oğluna aşı yapılması yönündeki mahkeme kararını uygulamamaktan" ceza aldı.

Bredow eski eşiyle çocuğunun aşılarını geciktirecekleri konusunda anlaşmıştı.

ABC News Televizyonunun haberine göre çift 2008 yılında ayrıldı. Çocuğun babası ise oğluna aşı yapılmasını istedi.

Oakland bölgesi yargıçlarından Karen McDonald çocuğun ana varisi anne olmasına karşın, babanın da söz hakkı bulunduğuna hükmetti.

'İnandığım şeyler için hapse gitmeye razıyım'

Rebecca Bredow mahkemede "Ben iyi eğitimli bir anneyim. Çocuğuma aşı yapılması benim inançlarıma ters. İnandığım şeyler için hapse gitmeyi inanmadığım bir şeye boyun eğmeye tercih ederim" dedi.

Çocuklara aşı yapılmasına karşı çıkan gruplar aşıların çocuklara zarar vereceğini ve otizme neden olabileceğini savunuyor. Bu grupların iddiaları tıp dünyasında karşılık görmüyor.

Michigan, ABD'de çocuklara aşı yapılma oranı sıralamasında 50 eyalet içinde 43'üncü sırada yer alıyor.

Yetkililer ülkede çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin daha önce de tutuklandığını söylüyor.

Aşı olmamış çocukların ABD'de okula gitmesi yasak. Bu nedenle pek çok anne baba çocuklarını evde eğitiyor.