ABD'nin bireysel silahlanmayı kontrol edememesinin 5 nedeni

Las Vegas saldırısının ardından bazı gruplar ABD'de ateşli silahların daha sıkı denetlenmesi çağrısı yapıyor. Hikaye size tanıdık geldi mi?

Geçtiğimiz yıllarda silah şiddeti manşetlere yansıdıkça, aynı tartışma alevlenmiş ve bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için kamuoyu oluşmuştu. Ancak bu adımlar bir türlü tüm ülkeyi kapsayacak yasal düzenlemelere dönüşemedi.

Kamuoyu anketlerine göre, ordu tipi otomatik tüfeklerin ve çok sayıda mermi alabilen şarjörlerin yasaklanması, silah alacakların sicil ve kayıtlarının derinlemesine incelenmesi gibi talepler destek buluyor.

Las Vegas'ta saldırganın 58 kişiyi öldürmesi sonucu, belki de baskılar işe yarayabilir. Öte yandan, değişimin önünde beş engel var.

Ulusal Silah Birliği (NRA)

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ABD siyasetindeki en etkin çıkar gruplarından NRA silahlanma lobisi, 5 milyon üyeye sahip. Eğitimler, üye etkinlikleri, hukuki süreçler ve silahlara ayrılan yıllık toplam bütçesi ise yaklaşık 250 milyon dolar.

NRA'in asıl önemi, en güçlü siyasilerin dahi geleceğini tayin edebilecek güce sahip olması.

Ateşli silah kontrolünün sıkılaştırılması önerilerine karşı çıkan grup, 2016'da siyasi kampanyalar için, 4 milyon doları siyasetçilere doğrudan destek ve lobi faaliyetlerine ayrılan, toplam 50 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Bunun yaklaşık 30 milyon doları, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesine yaradı.

Silah kontrolü isteyen gruplar, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi servet sahibi siyasi figürlerden destek görerek, geçtiğimiz yıllarda daha organize hale geldi.

ABD Senatosu'ndaki tıkanıklık

Temsilciler Meclisi'nden silah kontrolüne ilişkin bir yasa tasarısı geçirilse bile, bu defa Senato engeline takılması olası.

Senato'da silah destekçisi tabanın olduğu kırsal ve güney eyaletlerin sayısı, New York, Massachusetts ve California gibi büyükşehir seçmeninin olduğu eyaletlerinkinden fazla.

Silah kontrolü gibi kapsamlı bir yasanın geçirilmesi içinse, 100 senatörden 60'ı destek vermeli.

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Connecticut eyaletindeki bir okulda 2012'de gerçekleşen silahlı saldırı, Senato'da denetimlerin artırılması yönündeki çabaları artırdı. NRA'in lobi faaliyetlerinin de sayesinde 56 'Evet' oyu ile değişiklik baraja takıldı.

Donald Trump kendi gündemindeki yasa değişikliklerini geçirebilmek için, Senato'daki bu tıkanıklığı protesto ediyor. Ancak senatörlerin çoğunluğu kuralların değişmesine karşı.

Mahkemeler

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2012 Connecticut okul saldırısı sonrası 21 eyaletin geçirdiği yeni silah yasaları ABD'nin yargı sistemine takıldı.

Yüksek Mahkeme geçen yıllarda iki kez bireysel silahlanma hakkının ABD Anayasası'nın ikinci maddesi kapsamında olduğuna hükmetti.

Seçmen dengeleri

2011'den beri Cumhuriyetçilerin elinde olan ABD Temsilciler Meclisi'nde ateşli silahlarla ilgili yeni federal yasaları geçirme çabaları, genelde başlamadan bitiyor.

Kırsal bölgelerde kentlere göre daha fazla insanın silah sahibi olduğu düşünülürse, demografi önemli bir faktör. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin de avantajlı oldukları bölgelerde silah destekçisi tabana oynayarak gücünü artırdığı konuşuluyor.

Telif hakkı AFP Image caption Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar bir oturma eylemi yaparak silah kontrolü konusunda sağduyulu bir değişiklik yapılmasını talep etmişti.

Büyük bir sel felaketi büyük kentlerdeki liberalleri kırsala itmediği sürece, bir değişiklik yaşanması zor.

Silah tutkunluğu

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Belki de en büyük engel, silah kontrol yasalarına karşı çıkanların vazgeçemediği silah tutkusu. NRA'in stratejisi ise kamuoyundaki saldırılar sonrası fırtınanın dinmesini bekleyip, yasa değişikliği çabalarını bir şekilde erteletmek.

Pazartesi günü Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, Las Vegas saldırıları sonrası silah tartışmalarına son noktayı şu sözlerle koydu:

"Siyasi tartışmaların bir yeri ve zamanı vardır. Şu anda ülke olarak birlik olma zamanı."