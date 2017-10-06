Havice'yi de kaybeden IŞİD Irak ve Suriye'de nereleri kontrol ediyor?

Image caption Haritada IŞİD'in kontrol ettiği son hali gözüken Havice'nin kent merkezi, dün Irak hükümetinin kontrolüne geçti

Irak ordusu, Perşembe günü Kerkük'ün batısındaki Havice kentini Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri aldığını açıkladı.

Havice kırsalında halen IŞİD kontrolü altında bulunan küçük yerleşim yerlerinde ise operasyonlar sürüyor.

Örgüt son dönemde elindeki toprakların büyük bir kısmını kaybetti.

IŞİD'in son dönemdeki toprak kayıplarının ardından Irak ve Suriye'de elinde kalan yerleri inceledik:

IRAK

Havice

Telif hakkı AFP Image caption Ele geçirdikleri Havice kentinde IŞİD logosu önünde poz veren Haşdi Şabi milisleri

Irak Başbakanı Haydar el Abadi Perşembe günü Havice kent merkezini IŞİD'den geri aldıklarını duyurdu ve "Geriye yalnızca kentin taşrasındaki yerleşim yerlerini almak kaldı" dedi.

Irak'ta hükümete bağlı güçler 21 Eylül'de Havice'yi geri almak için operasyon başlatmıştı.

Havice, 2003'teki ABD işgalinin ardından isyancıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgelerin başında geliyordu.

Fırat Vadisi

IŞİD'in Havice kırsalı dışında Irak'ta kontrol ettiği tek bölge Suriye sınırındaki kalan ve Fırat nehrinin etrafında bulunan yerleşim yerleri.

Irak ordusu 19 Eylül'de ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadeleye koalisyonunun hava saldırıları ve milislerin desteğiyle bölgeye bir operasyon başlattı.

Anah kentini ele geçirmeyi başaran Irak güçleri Rava ve Kaim kentlerini de alarak Irak'ta IŞİD'in kontrolünde olan tüm toprakları kendi kontrolü altına almak istiyor.

SURİYE

Rakka

Image caption Rakka sokakları harabeye dönmüş durumda

Rakka bir zamanlar IŞİD'in fiili başkentiydi. Fakat artık örgüt bu kenti kaybetmek üzere.

Suriye'de çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'nın etrafını kuşattı ve kent merkezinin önemli bir kısmını ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, SDG kentin yüzde 90'ını ele geçirmeyi başardı.

AFP'ye konuşan bir koalisyon sözcüsü, "Cihatçılar buradaki son nefeslerini alıyorlar" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Rakka'nın IŞİD kontrolündeki bölümünde 15 binden fazla sivilin "son derece zor şartlarda" kalmış olabileceği uyarısında bulundu.

Deyrizor

IŞİD'in Suriye'de güçlü olduğu bir diğer kent de Deyrizor'du.

Bugün Deyrizor'da IŞİD'e yönelik eş zamanlı olarak iki operasyon yürütülüyor.

Fırat Nehri'nin güneyinde Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu, kent merkezinin yarısından fazlasını ele geçirmeyi başardı. Ordu, nehrin kuzeyine geçerek burada da küçük bir cebi kontrolü altına aldı.

Nehrin kuzeyinde ise ABD'nin hava bombardımanı desteğiyle SDG, Deyrizor kırsalının bir kısmını kontrolü altına aldı.

Diğer bölgeler

IŞİD Suriye'de gittikçe ufalan birkaç bölgeyi daha kontrol ediyor. Rusya, Çarşamba günü Hama'da IŞİD'in kontrolünde bulunan son bölgeleri de ele geçirdiğini açıkladı. Fakat Humus kırsalında IŞİD varlığı devam ediyor. IŞİD Pazar günü buradaki Karyatayn kentinde saldırı düzenlemişti.

Başkent Şam'ın güneyindeki Yarmuk kampında da IŞİD varlığı sürüyor. Ülkenin güneyinde İsrail ve Ürdün sınırında da IŞİD'le bağlantılı örgütlerin kontrol ettiği küçük bölgeler var.