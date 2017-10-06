Telif hakkı Reuters Image caption Katar, 2022 Dünya Kupası için son teknolojiyle donatılmış dokuz yeni stad inşa etmeyi amaçlıyor.

Danışmanlık şirketi Cornerstone Global'ın hazırladığı ve BBC'nin edindiği gizli raporda "Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı organize edememesi riski artıyor" ifadesi yer aldı. Katar ise rapordaki iddiaları "gülünç" buluyor.

Raporda, doğalgaz zengini Katar ve komşuları arasındaki mevcut siyasi krizin etkileri ele alınıyor.

200 milyar dolarlık altyapı projelerinde çalışan inşaat şirketlerine, 2022 Dünya Kupası'na yönelik altyapı faaliyetlerinin "yüksek riskli projeler" olduğu konusunda uyarı yapılıyor.

Raporda "Hem turnuva organizasyonunun içindeki isimler hem de bölge uzmanları, Doha'nın bu turnuvaya ev sahipliği yapmasının kesin olmaktan çok uzak olduuğnu söylediler" iddiasında da bulunuluyor.

Siyasi kriz nedeniyle inşaat maliyetlerinin yüzde 20-25 arttığı vurgulanan rapordan bazı satırlar şöyle:

"Katar ev sahipliği konusunda büyük baskı altında. Mevcut siyasi kriz Katar'da bir muhalif hareket ortaya çıkabilir.

"Bu durum da Dünya Kupası projelerinde çalışan inşaat şirketlerini paralarını alamama ve kontratların yerine getirilmesini zorlamak için herhangi bir yasal korumaları olmaması noktasına getirebilir."

Katar: Herhangi bir risk yok

Katar 2022 Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada ise "Ortadoğu'daki ilk Dünya Kupası'nın geleceği konusunda kesinlikle herhangi bir risk yoktur" denildi.

Komitenin açıklamasında, "Katar'a karşı sürdürülen yasadışı ablukanın hazırlıklara hehangi bir etkisi yoktur" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Turnuvayla ilgili şüpheler yaratma niyeti, Katar vatandaşları arasında kin, yabancı şirketler arasında kaygı yaratma çabaları, hem çok açık hem de çok gülünç."

Cornerstone Global ise raporun ayrıntılı bir araştırmanın ardından "profesyonel bir şekilde" yazıldığını ve hiçbir hükümet ya da şirket tarafından finanse edilmediğini vurguladı.

Turnuva ilk kez kışın yapılacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tartışmalı bir kararla 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini Katar'a vermiş, ülkedeki hava koşulları nedeniyle turnuva kış aylarına taşınmıştı.

Katar'ı "Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak" ve "teröre destek vermekle" suçlayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bazı ülkeler Doha yönetimiyle ilişkilerini kesmişti.

Katar ise iddiaları reddetmiş ve ülkeye uygulanan ambargoların kaldırılması için öne sürülen koşulları reddetmişti.

Suudi Arabistan Katar ile kara sınırını kapatmış, diğer ülkeler deniz ve hava bağlantılarını kesmişti.

Katar 2022 Dünya Kupası için haftada 500 milyon dolar harcıyor

'Katar zorla işçi çalıştırıyor'

Dünya Kupası için Katar'a gidecekler Bedevi çadırında kalabilir