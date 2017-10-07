ÖSO'ya bağlı gruptan 'İdlib operasyonu başladı' açıklaması

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Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Hamza Bölüğü, İdlib'e askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.

Hamza Bölüğü, Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan gruplar arasında yer alıyor.

Hürriyet gazetesi, grubun Halep'in kuzeyinde bulunduğu alandan yola çıkarak Kilis yakınlarındaki Bab-ı Selame'den Türkiye'ye girdiğini daha sonra Hatay'a geçerek Bab-ı Hava üzerinden tekrar Suriye'ye inip İdlib yoluna koyulduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yayımlanan ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiş görüntülerde grubun, üzerinde otomatik silahlar ve savaşçılar bulunan kamyonetlerle yol aldığı görülüyor.

Bazı Arapça internet haber sitelerinde Hamza Bölüğü ile kentin kontrolünü elinde bulunduran Heyet Tahrir El Şam arasında çatışmaların yaşandığı öne sürüldü.

Astana'da İdlib konusunda anlaşmaya varılmıştı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi ile ilgili yürütülen Astana görüşmelerinin Eylül ayındaki son toplantısında, İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kurulması için anlaşmaya varmıştı.

Geçen hafta TSK, İdlib sınırına sevkiyat yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içinde "Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib sınırları içinde, Rusya Silahlı Kuvvetleri sınırların dışında görev yapacak" açıklamasını yapmıştı.

Nusra Cephesi'nin rolü

İdlib, Nusra Cephesi'nin ana gövdesini oluşturduğu Heyet Tahrir El Şam grubunun elinde bulunuyor.

Nusra Cephesi 2016 yılında yaptığı açıklamada El Kaide'den ayrıldığını ve adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda İdlib'de başka bir silahlı grup olan Ahrar'uş Şam örgütü ile Tahrir El Şam arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalar sonunda Ahrar'uş Şam İdlib merkezinden çekilmişti.