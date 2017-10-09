Roma'da yollardaki çukurlar yüzünden ağrı çekenlere ücretsiz muayene

Telif hakkı PA

İtalya'nın başkenti Roma'da bakımsızlık nedeniyle yollarda oluşan çukurlar yüzünden, araç sürücülerinin boyun ve sırt ağrısı gibi şikayetleri arttı. Bunun üzerine tüketicileri koruma derneği Codacons ücretsiz muayene kampanyası başlattı.

Codacons sayesinde, dernekle anlaşmalı merkezlerde, yollardaki çukurlardan kaynaklanan sağlık şikayetleri için ücretsiz fizyoterapi hizmeti verilecek.

Anlaşmalı eczaneler de kas ağrısı gibi şikayetler için kullanılan ilaçları indirimli olarak satacak.

Codacons, kampanyasıyla, hem çukurların neden olduğu sorunlara dikkat çekmek hem de Romalıların derdine çare olabilmek istiyor.

Roma'da özellikle son yıllarda ekonomik kriz ve yönetimdeki sorunların etkisiyle, çöplerin toplanması, toplu taşıma ve yolların bakımı gibi hizmetlerde gündelik hayatı güçleştiren aksaklıklar yaşanıyor.

Yollardaki asfalt ve parke taşlarındaki yıpranmalar da başta motosiklet sürücüleri olmak üzere motorlu taşıt kullananların başlıca şikayetleri arasında yer alıyor.

Codacons, Roma'da son 5 yılda sırt, boyun, omurga problemleri için doktor ve eczanelere başvuranların sayısının yüzde 10 arttığını açıklamıştı.