Hamas ve El Fetih 10 yıl sonra uzlaştı

Telif hakkı AFP Image caption Filistin'de 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ni Hamas, Batı Şeria'yı ise El Fetih yönetiyor.

Filistin'de Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, Batı Şeria'yı yöneten El Fetih'le, 10 yıllık süren anlaşmazlığın ardından Mısır görüşmelerinde uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Hamas, anlaşmanın detaylarının Perşembe gün içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Konuyla ilgili El Fetih'ten henüz bir açıklama gelmedi.

Mısır yönetimi, başkent Kahire'de iki örgüt arasında gerçekleştirilen görüşmelerde aracılık rolü üstleniyor.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria, iki örgüt arasında 2007'de yaşanan çatışmalardan bu yana ayrı ayrı yönetimlere sahip bulunuyor.

Hamas yanlısı Filistin Enformasyon Merkezi, Kahire'de gün ortasında, anlaşmayla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceği bildirdi.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Çarşamba günü yaptığı açıklamada görüşmelerin 'ciddi ve derin' bir şekilde yürüdüğünü belirtmişti.

Hamas'tan El Fetih'in talebine kabul

Hamas geçen ay, Gazze'yi yöneten komitenin kaldırılmasını kabul etmişti.

Bu, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın en önemli taleplerinden biriydi.

Telif hakkı Reuters Image caption Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah ve Hamas ideri İsmail Haniye

Hamas'ın bu adımı ardından Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Hamdallah ziyaretinde, Gazze'nin idari işleri ve 'güvenlikle ilgili sorumluluklarının' artık Filistin Yönetimi'nin elinde olacağını açıklamıştı.

Hamas ve bazı durumlardaysa yalnızca örgütün askeri kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugayları; İsrail, ABD, AB ve İngiltere tarafından terör örgütü olarak tanımlıyor.