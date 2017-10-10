Suriye'de Rus savaş uçağı düştü, pilotlar öldü

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Rusya'nın Suriye'deki askeri üssü Hmeymim'den havalanan bir savaş uçağı kalkış sırasında düştü. Kazada iki pilot da öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pilotlar kendilerini zamanı bulamadılar" ifadeleri yer aldı.

Rus bası göre SU-24 tipi uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü yazdı.

SU-24 tipi uçaklar iki pilotla havalanıyor.

Bu uçaklar Suriye'de rejim güçlerine hava desteği sağlamak için kullanılıyor.

Bugünkü kazanın ardından Suriye'de ölen Rus askerlerinin sayısı 37'ye yükseldi.

Geçen ay da Deyr el Zor yakınlarında bir Rus general öldürülmüştü.