Prezervatif markasını tespit eden parmak izi teknolojisi

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İngiltere'de saç jölesi ve prezervatif markası gibi bilgileri tespit eden parmak izi teknolojisinin mahkemelerde kanıt olarak kabul edileceği açıklandı.

Teknoloji, parmak izindeki çeşitli maddeleri belirlemek için kütle spektrometrisi yöntemini kullanıyor.

Araştırmacılar bu teknolojiyle bir şüpheli hakkında alkol ve uyuşturucu kullanımı da dahil kapsamlı bilgi edinilebileceğini söylüyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise bu teknolojinin bir vakada kullanılmasının aylar alabileceğini açıkladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield Hallam Üniversitesi araştırmacıları tekniğin denenmesi için 2012'den bu yana Batı Yorkshire polis teşkilatıyla çalışıyor.

Projenin başkanı Dr. Simona Francese, teknolojinin 30 yıllık parmak izlerinde de kullanılabileceği ve eski çözülmemiş vakalara ışık tutabileceğini söyledi.

Image caption Dr. Simona Francese kapsamlı bir parmak izi teknolojisini geliştiren ekibin başında.

Francese "Bu teknolojinin cinayet ya da tecavüz gibi profili yüksek davalarda kullanılmasını isterim. Çok karmaşık, çok pahalı ama buna değer" dedi.

Dr. Francese "Bir parmak izi ter dışında bir şey değildir. Ter ise biyolojik bir kalıptır. Hem vücudunuza ait, hem de dokunduğunuz moleküllerden oluşur ve buradan alınacak bilgi çok geniştir" dedi.

Teknoloji, parmak izi örneğini buharlaştırarak elektrik ve mıktanıslı bir alana çekiyor. Bu koşullarda moleküller inceleniyor. Parmak izinde bulunan proteinlere bakarak kişinin erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlamak bile mümkün.

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Kütle spektrometrisi bir kişi hakkında ne tür bilgiler sağlıyor?

Cinsiyet

Bir kişinin kana değip değmediği ve kanın insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu

Uyuşturucu alıp almadığı. Kokain, esrar, eroin, amfetamin ve diğer uyuşturucular tespit edilebiliyor.

Parmak izinde saç teli

Temizlik malzemeleri ya da kozmetik ürünlerin izleri

Prezervatife dokunulup dokunulmadığı, hatta prezervatifin markası

Ne yenip ne içildiği, örneğin sarımsak ve kafein izleri

İngiltere hükümeti projeye 80 bin sterlinlik bir fon ayırdı.