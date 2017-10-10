Sonbahar hakkında bilinmeyen 10 ilginç gerçek

Telif hakkı Getty

Sislerin Mevsimi, olgunlaşmış meyveler, yeni ayakkabı, karanlık geceler ve yeni TV dizileri… Sonbahar artık kapıda.

Sonbahar ekinoksuyla tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşitleniyor ve ardından da Kuzey yarı kürede sonbahar mevsimi başlıyor.

Sizin için sonbahar mevsimiyle ilgili pek de bilinmeyen 10 ilginç detayı derledik.

Telif hakkı Getty

1- Saç dökülmesi

Son baharda saçlarınızın daha fazla döküldüğünü hiç fark ettiniz mi? Bunun sırrı saçın uzama fazlarında saklı.

Yaz aylarında, vücut kafa derisini güneşten korumak için saçların daha sıkı olmasını sağlıyor. Sonbahara gelindiğindeyse, saçlar telogen fazı adı verilen dökülme evresine geçiyor.

Telif hakkı Getty

2- Kalp krizi

Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre sonbahar ekinoksundan sonra kalp krizi riski azalıyor.

Bunu, sonbaharda kişilerin bir saat daha fazla uyku uyuyabilmelerine ve bu sayede daha az stresli olmalarına bağlıyorlar.

Telif hakkı Getty

3- Dünyanın diğer yarımküresi

Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da sonbahar resmi olarak 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'ta bitiyor.

Telif hakkı Getty

4- Sonbaharın uğramadığı yerler

Ekvator ve çevresinde yaşayan insanlar hayatları boyunca Sonbahar'ı tadamıyor.

Telif hakkı Getty

5- Cinsel ilişki

Erkeklerde ve kadınlarda sonbahar döneminde testosteron hormonu en yüksek seviyesine çıkıyor.

Telif hakkı Getty

6- Yaşam süresi

Sonbaharda doğanların yılın geri kalanında doğanlara göre ömrü daha uzun oluyor.

Telif hakkı AFP

7- Sonbaharla kazanamayanlar…

Filmin isminde Sonbahar geçen hiçbir film Oscar ödülü kazanamazken diğer bütün mevsimlerden kazanan filmler var.

Telif hakkı Getty

8- En uzun yolculuk

Sonbahar döneminde göçmen kuşlar kış mevsimini farklı bir yerde geçirmek için yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukların en uzunu da kuzey sumrularının yapmış olduğu 17 bin 700 kilometrelik yolculuktur.

Telif hakkı Getty

9- Yapraklar neden kızarır?

Sonbaharda bazı ağaçların yaprakları ya kızarıyor ya da morarıyor. Bunun nedeni, havaların soğumasıyla yaprağın sap kısmındaki şekerin tüm yaprağa yayılamaması.

Telif hakkı Getty

10- Hafızayı güçlendiren mevsim

Sonbahar aylarında, küçük dağ baştankarası kuşları, topladıkları tohumları yüzlerce farklı yere saklıyor. Bunun sonucunda, bu kuşların beyinlerinin hafızayı içeren hipokampus bölgesi yüzde 30 genişliyor.