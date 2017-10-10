WSJ: Muhabirimiz Türkiye'de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi, muhabiri Ayla Albayrak'ın yazdığı bir haber nedeniyle Türkiye'de yargılandığı mahkeme tarafından "terör örgütü propagandası yapmaktan" suçlu bulunduğunu ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Albayrak ile ilgili yargı sürecinin 19 Ağustos 2015'te WSJ'da yayınlanan "Türkiye'de Kürtlerin çoğunlukta olduğu güneydoğuda sokak savaşları şiddetleniyor" başlıklı haber nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Silopi mahreçli haberde, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların özellikle şehirlerde şiddetlenmeye başladığı ve bazı yerlerde de ciddi düzeylere ulaştığı ifade ediliyor.

Haberde, bir hükümet yetkilisi, Silopi Belediye Başkanı Seyfettin Aydemir ve bir YDG-H'linin yanı sıra bazı uzmanların konuyla ilgili görüşlerine yer veriliyor.

WSJ, Albayrak'ın hüküm giymesiyle ilgili Salı günü yayınladığı haberinde, muhabirine Kasım 2015'te "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisinin iletildiğini söyledi.

Haberde, daha sonra Albayrak'ın karakolda ifadesinin alındığı ve hakkındaki iddianamenin de Nisan 2016'da tamamlandığı ifade edildi.

Albayrak kararı temyize götürecek

Albayrak da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki mevcut durum göz önüne alındığında, bu korkunç karara şaşırmamam gerekiyor. Ancak yine de benim için sürpriz oldu" dedi.

Albayrak ayrıca, kararı temyize götüreceğini sözlerine ekledi.

WSJ'nin Genel Yayın Yönetmeni Gerard Baker ise, bunun "asılsız bir suçlama ve isabetsiz bir hüküm" olduğunu ifade etti.

Baker, yargı sürecine konu olan haberin Türkiye'de yaşanan olayların "tarafsız ve bağımsız bir şekilde" aktarılmasını amaçladığını ve bunda da başarılı olduğunu vurguladı.

Gazetenin mahkeme kararıyla ilgili haberinde ayrıca, "Şu anda New York'ta bulunan Albayrak'ın hüküm giymesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin basın özgürlüğündeki kötüye gidişle dikkat çektiği Türkiye'de gazetecilerin giderek daha çok hedef haline getirildiğini de ortaya koyuyor" yorumu yapıldı.