Hollandalı yaşlı çiftten 'uyuşturucu rekoru'

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Hollandalı yaşlı bir çift, Norveç'te otomobillerinin çeşit bölümlerine gizledikleri 100 kilo esrar ile yakalandı.

Bu miktarın, ülkede ele geçirilen en yüksek uyuşturucu olduğu açıklandı.

Hollandalı 68 yaşındaki bir erkek ile 75 yaşındaki bir kadın, karayoluyla Norveç' e gitti. Yaşlı çiftin aracında uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan polis, Bergen kentinde otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilin bagajında 55 kilo esrar bulundu.

Polis, Hollandalı çiftin daha fazla uyuşturucu taşıdığı şüphesi ile araçta geniş çaplı arama yaptı.

Ön koltukların altındaki özel bölüme gizlenmiş 20 ve 25 kiloluk 2 ayrı uyuşturucu paketi daha bulundu.

Bergen polisi, yakalanan 100 kilo esrarın, Norveç'te şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu söyledi.

Piyasa değeri 1 milyon eurodan fazla

Norveç'e kısa süreliğine tatile geldiklerini söyleyen Hollandalı çift gözaltına alındı.

Polise göre, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri, 1 milyon eurodan (yaklaşık 11 milyon Norveç kronu) fazla.

Polisi en fazla şaşırtan konu ise, bu kadar fazla miktarda uyuşturucunun binek otomobil ile taşınmış olması.

Bergen polisine göre, 100 kilo uyuşturucu otomobil için çok fazla ve genellikle kamyon ile taşınan bir miktar.

Norveç'in başkenti Oslo'da 3 hafta önce de organize suçlarla mücadeleden sorumlu üst düzey bir polis müdürü, tanınmış bir uyuşturucu kaçakçısına yardım etmek ve rüşvet almak suçlamalarından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme 19 Eylül'de, 2014 yılında tutuklanan Eirik Jensen adlı polisin en az 72 bin euro rüşvet alarak Norveç'e esrar sokması için bir uyuşturucu tacirine yardım ettiği yönünde karar vermişti.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Endeksi'ne göre Norveç, yolsuzluğun en az görüldüğü altıncı ülke. Bu nedenle Jensen'in davası Norveç kamuoyunda büyük ilgi görmüştü.