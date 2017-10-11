Muhabirine Türkiye'de hapis cezası verilen WSJ: Ölçüsüz yargılama

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ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal (WSJ), muhabirleri Ayla Albayrak'ın Türkiye'de hapis cezasına çarptırılmasının ardından "Ölçüsüz Yargılama" başlıklı bir başyazı yayınladı.

Albayrak Salı günü, 2015'te Silopi'deki çatışmalarla ilgili olarak WSJ'de yayınlanan haberinde "terör örgütü propagandası yapmaktan" suçlu bulunmuş ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Albayrak'ın tutuklanmasının Türkiye'nin otoriter bir ülkeye dönüştüğü algısını pekiştirdiğini savunan WSJ'nin yazısı şöyle başlıyor:

"Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin masum vatandaşları öldüren ve hükümetini düşürmeye çalışan terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu şikâyetlerinde haklı. Ama Türk yetkililer masum gazetecileri terörü teşvikle karalayınca, Erdoğan'ın Türkiye'yi otoriter bir ülkeye çevirdiğini onaylamış oluyor.

"...Albayrak'ın 'suç'unun kanıtı, Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki Silopi'de Türk ordusu ile PKK arasında şiddetlenen çatışmalarla ilgili 19 Ağustos 2015'te WSJ'de yayınlanan haber.

"Haberde Albayrak, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin bazı üyelerinin görüşlerine yer vermişti. Ancak haberde hükümet yetkilileri, Silopi Belediye Başkanı ve yerel halkın görüşlerine de yer veriliyor ve PKK'nın hem Ankara hem de Washington tarafından terörist örgüt olarak kabul edildiği belirtiliyor."

"Haber objektif ve dengeli"

WSJ'nin başyazısı şöyle devam ediyor:

"Albayrak, dengeli haberinde hiçbir şekilde ne PKK ne de gençlik örgütünü övüyor ve haberin iyi gazetecilik ve Türk yasalarının sınırları içinde, mümkün olabildiğince adil ve objektif olması için her şeyi yaptı.

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"İddianamede bazı Türkçe haber sitelerinin, kendi çıkarları için haberin bazı bölümlerini ve eşlik eden videoyu kullanmadığı belirtiliyor. Bu sitelerde özel seçilmiş bazı alıntılar kullanılmıştır ve bunların hiçbiri ne WSJ ile bağlantılıdır ne de Ayla Albayrak tarafından onaylanmıştır.

"Muhabirimize yöneltilen bu suçlamanın Erdoğan tarafından yapıldığına dair bir kanıt yok. Ancak özellikle 2016'daki darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın ülkede yarattığı baskıcı havadan kaynaklandığı kesin.

"Türkiye Cumhurbaşkanı, Olağanüstü Hal'i, hükümetinin sevmediği herkesin üstüne giderek, gücünü daha da sağlamlaştırmak için kullanıyor.

"Bu baskı şimdi yabancı medyaya da, hatta Türkiye sınırları dışına da uzanıyor."

"Erdoğan'ın baskıları Türkiye sınırlarını da aştı"

WSJ, Şubat ayında Alman Die Welt'in muhabiri Deniz Yücel'i İstanbul'da tutuklandığını ve hakkında net bir suçlama olmadan Yücel'in cezaevinde tutulduğunu hatırlatıyor.

"Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) dünyada en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu belirtiyor.

"Türkiye ve Finlandiya vatandaşı olan Ayla Albayrak şu an New York'ta. Ama bu durum, hakkında verilen cezanın zedeleyici olmadığı anlamına gelmiyor. Erdoğan hükümeti hâlihazırda başka ülkelerdeki gazetecilerin iade edilmesi için kırmızı bültenler çıkarıp Interpol'ü taciz ediyor. Suçluları yakalaması gereken bir sistem Albayrak gibi iyi gazetecileri hedef alıyor ve onların işini yapmasını ve seyahat etmesini tehlikeli hale getiriyor.

"Herhangi bir Türk yetkilinin siyasi bir dava başlatarak uluslararası bir vaka yaratması, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde düşüşünü gözler önüne seriyor ve başka ülkelerle arasına gereksiz yarıklar açıyor.

"Albayrak karara itiraz etmeyi planlıyor. Bu, Ankara'ya bu haksızlıktan çıkış yolu da sunacaktır. Ama bu Türk yargısının kendisini öne atarak hukukun üstünlüğüne sahip çıkmasını ve bu utanç verici, iki yüzlü kararı bir kenara atmasını gerektiriyor."