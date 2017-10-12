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Son dönemde birçok ünlü isim tarafından cinsel tacizle suçlanan Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein hakkında ABD ve İngiltere'de soruşturma açıldı. Weinstein ise "Karşılıklı rıza olmadan herhangi bir cinsel ilişkiye girmedim" diyor.

New York polisi, Weinstein ile ilgili 2004 yılında yöneltilen bir cinsel taciz suçlamasının tekrar ele alındığını belirterek, insanları bir saldırıya uğramışlarsa itirafta bulunmaya çağırdı.

Londra polisi de yapımcıya yönelik taciz suçlamasının 1980'lere dayandığını aktardı.

Oscar ödüllü ünlü yapımcıyı bugüne dek cinsel tacizle suçlayanlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette ve Mira Sorvino gibi isimler de var.

Telif hakkı Getty Images Image caption (Soldan sağa) Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette, Mira Sorvino gibi isimler, Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlamasında bulundu.

'İkinci bir şansı hak ediyorum'

Hakkındaki suçlamaların geçen hafta ortaya çıkmasının ardından ilk defa Çarşamba günü kameraların karşısına geçen Weinstein, "Hepimiz hata yaparız, ikinci bir şansı hak ediyorum" dedi.

TMZ kanalına konuşan Weinstein, kendisine taciz suçlaması yönelten kadınlardan özür dilemedi.

Weinstein'ın eşi Georgina Chapman ünlü yapımcıdan boşanacağını duyurdu.

Oscar ödüllerini düzenleyen akademi, Weinstein'ın geleceğinin düzenleyeceği acil toplantıda ele alınacağını açıkladı.

Cannes Film Festivali Başkanı Pierre Lescure 'suçlamalardan ötürü dehşete kapıldıklarını' belirterek, itirafta bulunanları cesaretlerinden ötürü tebrik etti.

İngiltere'de ise Bafta Ödülleri Komitesi Weinstein'ın üyeliğine son verdi.

Weinstein'ın kurucusu olduğu The Weinstein Company (TWC) şirketinin yönetim kurulu da ünlü yapımcıyla ilişiğini kestiğini açıklamıştı.

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Kate Beckinsale: Birşeyler yapmaya çalışıp çalışmadığını sordu

Öte yandan son olarak ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale de yapımcı Weinstein ile yaşadıklarını Instagram'dan paylaştı:

"17 yaşımdayken Harvey Weinstein ile Savoy Oteli'nde buluşmam için çağrıldım.

"Konferans odasında olması beklenen toplantı için otele gittiğimde odasına gitmem söylendi.

"Kapıyı açtığında bornozu içindeydi.

"Çok naif ve genç olduğum için benden daha büyük olan ve çekici olmayan bu adamın benimle ilgili cinsel bir isteğinin olacağını düşünememiştim.

"Ertesi gün okulum olduğu için alkol teklifini reddederek huzursuz ama sağ salim odayı terk ettim.

"Birkaç yıl sonra ise benimle ilk tanıştığında bir şeyler yapmaya çalışıp çalışmadığını sordu.

"Beni taciz edip etmediğini hatırlayamadığını anladım.

"Yıllar içinde onu profesyonel olarak çok defa reddetmek zorunda kaldım. Sonunda bana 'o.....' diye bağırarak tehditler savuruyordu. Ya da insanlara gülerek "Kate 'Hayır' demeyi seviyor" diyordu."