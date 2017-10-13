Association of Photographers'ın seçtiği 2017'nin en iyi fotoğrafları
Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık derneklerinden İngiltere merkezli Association of Photographers'ın (AOP) düzenlediği "Yılın En İyi Fotoğrafları" yarışmasında ödül kazananlar açıklandı. 1968'de reklam ve moda fotoğrafçılarının kurduğu derneğin 2017 seçkisine göz atın.
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Nicky Hamilton
Nicky Hamilton, bu fotoğrafla AOP derneğinin "Herkese Açık Ödüller" kategorisinde kazandı. Finale kalan 400'e yakın eser, Londra'daki The Old Truman Brewery adlı etkinlik mekânında, 13-16 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.
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Alex Telfer
Ödül alan fotoğrafçılardan Alex Telfer'ın objektifine çikolatalı kek yapan bir kadın takılmış.
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Danielle Kalinovskis
Herkese Açık Ödüller kategorisinde kazanan bir başka fotoğraf, Danielle Kalinovskis'in bu portresi.
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Robert Wilson
Bu yılın ödüllerini seçen küratörler arasında BBC ve Daily Telegraph gibi haber kuruluşları ile sanat dünyasından yaratıcı editörlük yapan isimler de var. Bisikletin üzerindeki adam ve kadının fotoğrafı, Robert Wilson'ın objektifinden.
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Rob Lawson
Tasarımlar kategorisinde, Rob Lawson'ın kâse fotoğrafı da ödüle lâyık görüldü.
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Nick Hall
Haber fotoğrafları serisinde yer alan Nick Hall'un bu fotoğrafı, Tanzanya'da çekilmiş. Fotoğraftakiler ise, Tanzanya'daki yerli etnik grup Hadza'dan iki avcı.
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Phil Fisk
Phil Fisk'in High-Key (Yüksek Beyaz) tekniğiyle çektiği bu portresinde, yemek yiyen bir insan figürü odağa alınmış.
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Jason Hawkes
Çevre fotoğrafları kategorisindeki havadan çekilen nehir fotoğrafı Jason Hawkes'a ödül kazandırdı.
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Benedict Redgrove
Benedict Redgrove'un Proje Ödülü alan fotoğrafında, motorsikletliler ile beyaz rengin yarattığı tezat kullanılmış.