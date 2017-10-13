Association of Photographers'ın seçtiği 2017'nin en iyi fotoğrafları

  • 13 Ekim 2017

Dünyanın en prestijli fotoğrafçılık derneklerinden İngiltere merkezli Association of Photographers'ın (AOP) düzenlediği "Yılın En İyi Fotoğrafları" yarışmasında ödül kazananlar açıklandı. 1968'de reklam ve moda fotoğrafçılarının kurduğu derneğin 2017 seçkisine göz atın.

  • Fotoğrafçı: Nicky Hamilton Nicky Hamilton

    Nicky Hamilton, bu fotoğrafla AOP derneğinin "Herkese Açık Ödüller" kategorisinde kazandı. Finale kalan 400'e yakın eser, Londra'daki The Old Truman Brewery adlı etkinlik mekânında, 13-16 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.

  • Çikolatalı kek yapan kadın Alex Telfer

    Ödül alan fotoğrafçılardan Alex Telfer'ın objektifine çikolatalı kek yapan bir kadın takılmış.

  • İki kadının portresi Danielle Kalinovskis

    Herkese Açık Ödüller kategorisinde kazanan bir başka fotoğraf, Danielle Kalinovskis'in bu portresi.

  • Bisikletin üzerinde adam ve kadın Robert Wilson

    Bu yılın ödüllerini seçen küratörler arasında BBC ve Daily Telegraph gibi haber kuruluşları ile sanat dünyasından yaratıcı editörlük yapan isimler de var. Bisikletin üzerindeki adam ve kadının fotoğrafı, Robert Wilson'ın objektifinden.

  • kâse Rob Lawson

    Tasarımlar kategorisinde, Rob Lawson'ın kâse fotoğrafı da ödüle lâyık görüldü.

  • Tanzanya'da Hadza avcıları Nick Hall

    Haber fotoğrafları serisinde yer alan Nick Hall'un bu fotoğrafı, Tanzanya'da çekilmiş. Fotoğraftakiler ise, Tanzanya'daki yerli etnik grup Hadza'dan iki avcı.

  • High key image of person eating Phil Fisk

    Phil Fisk'in High-Key (Yüksek Beyaz) tekniğiyle çektiği bu portresinde, yemek yiyen bir insan figürü odağa alınmış.

  • Nehrin havadan çekilmiş fotoğrafı Jason Hawkes

    Çevre fotoğrafları kategorisindeki havadan çekilen nehir fotoğrafı Jason Hawkes'a ödül kazandırdı.

  • Motorsikletliler Benedict Redgrove

    Benedict Redgrove'un Proje Ödülü alan fotoğrafında, motorsikletliler ile beyaz rengin yarattığı tezat kullanılmış.

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