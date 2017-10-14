Alman bakanın Müslümanlara bayram tatili önerisine tepki

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Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin Müslümanların dini bayramlarının tatil kabul edilebileceğine dair sözlerine, iktidardaki Hristiyan Demokratlar'dan tepki geldi.

Aşağı Saksonya eyaletinde yarın yapılacak yerel seçimler öncesi konuşan Bakan Maiziere, Almanya'nın bazı bölgelerinde Müslümanların dini bayramlarının tatil kabul edilmesine açık olduğunu söyledi.

Maiziere, Almanya'nın Katolik bölgelerinde Azizler Günü'nün tatil olmasını örnek göstererek, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde benzer bir uygulamaya gidilebileceğini belirtti.

Yerel regionalwolfsburg.de radyosunda yayınlanan röportajında Maiziere, Almanya'nın resmi tatillerinin çoğunun Hristiyanlık kaynaklı olduğunu ve bu şekilde kalması gerektiğini de söyledi.

Hristiyan Demokratlar'dan Maiziere'ye tepki

Bakan Maiziere'nin açıklamalarına ilk tepki kendi partisi Hristiyan Demokratlardan (CDU) geldi.

CDU'nun kıdemli üyelerindan Wolfgang Bosbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'daki herkesin istediği dini bayramı kutlayabilmesi gerektiğini belirtti ancak "Hristiyanlık kaynaklı olmayan dini bayramların devlet tarafından resmi tatil ilan edilip edilmemesi tamamen farklı bir konu" dedi.

Telif hakkı EPA Image caption Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere

CDU'nun kardeş partisi CSU'nun önde gelen üyelerinden Alexander Dobrindt de Almanya'nın Hristiyan kökeninin tartışılamaz olduğunu söyleyerek "Almanya'da Müslümanların bayramlarını tatil kabul etmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Bakan'ın sözlerine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan CDU/CSU'nun, diğer partilerle koalisyon görüşmelerine bu hafta başlaması planlanıyor.

CDU/CSU'nun çoğunluğu sağlayabilmesi için Yeşiller ve Liberal Parti'yle koalisyona gitmesi gerekiyor.

Seçimden ikinci çıkan Sosyal Demokratlar, koalisyon ortağı olmayacaklarını açıklamıştı.

Seçimin en dikkat çekici yanı ise 4 yıl önce kurulan aşırı sağcı, göç ve İslam karşıtı politikaları savunan AfD partisinin %12,6 oy alarak parlamentoya girmesi oldu.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli olmak üzere 4 milyon kadar Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Son iki yılda ülkenin kabul ettiği 1 milyondan fazla mültecinin tamamına yakını Müslüman.