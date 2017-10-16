Irak güçleri Kerkük'e doğru ilerlemeye başladı

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Iraklı ve Kürt yetkililer, Irak güçlerinin gece yarısı Kerkük'e doğru ilerlemeye başladığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Irak Ordusu 9. Zırhlı Birliği Komutanı Yarbay Salah El-Kinani, ilerleyişin amacının Kerkük'ün batısındaki K1 Askeri Üssü'nü kontrol altına almak olduğunu belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi ise "Irak güçleri ve Haşdi Şabi şu anda Taza Hurmatu'dan ilerliyorlar ve büyük bir operasyon içerisindeler. Amaçları kente girip K1 Üssü'nü ve petrol sahalarını kontrol altına almak" açıklamasını yaptı.

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Irak devlet televizyonu, Irak güçlerinin Kerkük bölgesindeki 'geniş alanları herhangi bir çatışma olmadan kontol altına aldığını' bildirdi.

Devlet televizyonu ayrıca, Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin güvenlik güçlerine, halk ve Peşmerge ile işbirliği içinde Kerkük'te güvenliği tesis etme emri verdiğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin başdanışmanı Hemin Hawrami Haşdi Şabi güçlerinin Tazehurmatu'dan Peşmerge mezvilerini bombalamaya başladığını belirtti.

Hawrami, Twitter'dan yaptığı açıklamada Barzani'nin Peşmerge birimlerine hiçbir savaşa ön ayak olmamaları emri verildiğini, ancak ilerleyen milislerin ateş açmaları durumunda Peşmerge'ye her tür gücü kullanmaları için yeşil ışık yakıldığını söyledi.

Selahaddin Eyaleti'ne bağlı Tuzhurmatu ilçesinden yoğun silah sesleri geldiği aktarılıyor.

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