Atatürk'ün akrabası, Meral Akşener'in partisinden milletvekilliği adaylığı sinyali verdi

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Mustafa Kemal Atatürk ile baba tarafından akrabalığı bulunan Selin Söğütlüğil, The Times gazetesine 2019 yılında Türkiye'de gerçekleşecek seçimlerde milletvekili adayı olabileceğini açıkladı.

47 yaşındaki Söğütlügil, aday olmak istediği partinin ise Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi olmadığını söyledi.

Gazeteye konuşan Selin Söğütlügil, CHP'nin Atatürk'ün prensiplerine sadık kaldığını ama hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Kitapları yayınlanan bir şair olan Söğütligil, Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde Meral Akşener'in kuracağı partiye katılabileceğinin işaretini de verdi.

3 çocuk annesi Söğütlügil, "Meral Akşener'in bildirisi akıllıca ve umarım karşılığını alır" şeklinde konuştu.

"Atatürk'ün yaktığı ateşi parlamentoda sürdürmek isteyen mirasçı" başlıklı haberde Türkiye'de kadınların parlamentoda temsil oranlarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın - erkek karşılaştırması yaptığı açıklamaları da haberde yer buldu.

'Demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz'

61 yaşındaki Meral Akşener'in kurma hazırlığında olduğu parti hakkında da bilgi verildi.

Söğütlügil'in "Türkiye zengin geçmişi ve olgun tarihi ile dünyada önemli bir ülke… Gelecek vadeden genç nüfusu ise en büyük kazancı. Bireyler olarak özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının soyundan geliyor.