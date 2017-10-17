Barzani Kerkük'ten çekilme için rakip Kürt partilerini suçladı

Telif hakkı Getty Images Image caption Irak ordusu askerleri, Kerkük'teki Bai Hassan petrol sahasından IKBY bayrağını indirirken

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Kerkük'ten çekilmeye, rakip Kürt siyasetçilerin tek taraflı aldığı kararların neden olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise, Kürt liderlerle diyaloğa hazır olduklarını açıkladı. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da Bağdat ile Erbil arasında diyalog çağrısı yaptı.

Petrol zengini Kerkük'ün Pazartesi günü Irak ordusu tarafından ele geçirilmesinden beri ilk kez konuşan Mesud Barzani, 2014 yılından beri ellerinde tuttukları kentten geri çekilme emrini rakip partilerin verdiğini kaydetti.

BBC Monitoring'in El Arabiya televizyonuna dayandırdığı bilgiye göre Barzani, "Kerkük'te olanlar, Kürt partilerin aldıkları bireysel kararların sonucunda yaşandı" dedi.

Barzani, Kürtlerin referandumda bağımsızlık yönünde kullandıkları oyların "boşu boşuna" olmadığını da söyledi.

Iraklı Kürtler, 25 Eylül'de yapılan referandumda Bağdat'tan bağımsızlık yönünde oy kullanmışlardı. Ancak referandum, merkezi yönetimin karşı çıkmasına rağmen yapılınca, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında krize yol açmıştı.

Bağdat, önce IKBY yönetimi altındaki havaalanlarına uluslararası uçuşları iptal etmişti.

Ardından, Irak ordusu ve Haşdi Şabi milis güçleri Pazar gecesi bir operasyon başlatarak sınırlı .in çatışmanın ardından önce Kerkük'ün sonra Sincar'ın kontrolünü ele geçirmişti.

Irak Cumhurbaşkanı referandumu suçladı, diyalog çağrısı yaptı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ise, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında diyalog çağrısı yaptı.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında Masum, Iraklı güçlerin Kerkük'te yeniden kontrolü sağlamaya yönelik askeri müdahalesi için, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki referandumu suçladı.

Masum "Kürdistan bölgesinde referanduma gidilmesi, merkezi hükümet ve Kürdistan hükümeti arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu da federal güçlerin Kerkük'ün doğrudan kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlandı."

Masum, "Kerkük'teki vatandaşlara hukukun ve devletin gücüne saygı duymaları ve normale dönmeleri" çağrısı da yaptı.

Masum, merkezi hükümetin "bir çözüme ulaşmak için gayretle çaba sarfettiğini" de söyledi.

2014 yılında göreve gelen Fuad Masum, Kürt kökenli.

Masum, Barzani'nin rakip partisi olan Kürdistan Yurtverler Birliği (KYB) üyesi.

Irak Başbakanı: Referandum geçmişte kaldı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise, referandumun "bittiğini ve geçmişte kaldığını" söyledi.

Bağdat'taki bir basın toplantısında konuşan İbadi, Kürt liderleriyle anayasal sınırlar çerçevesinde diyalog çağrısı yaptı.

Irak basınında, Kerkük'ten çekilmenin, ana iki Kürt partisi olan, Mesud Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki çekişmeyi ortaya koyduğu yorumları yapılıyor.