Barcelona'da ayrılıkçı liderlerin tutuklanmasından sonra protestolar

Telif hakkı AFP Image caption Protestocular bir kilometre uzunluğunda bir kortej oluşturdu.

Barcelona'da Katalan ayrılıkçı hareketinin iki liderinin gözaltına alınmasının ardından, onbinlerce kişinin katıldığı bir protesto eylemi düzenlendi.

Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği (Assemblea Nacional Catalana) adlı sivil toplum kuruluşlarının başında olan ve "iki Jordi" olarak bilinen aktivistler, 1 Ekim'de düzenlenen ancak Madrid'in yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumuna giden süreçte önde gelen isimlerdendi.

"Ayrılıkçılıkla" suçlanan iki sivil toplum örgütü lideri, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu arada İspanya'ya bağlı özerk bölge Katalonya'nın hükümet sözcüsü Jordi Turull, Salı günü yaptığı açıklamada, İspanya hükümetine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Madrid yönetimi, Katalonya'dan, Perşembe gününe kadar bağımsızlık ilan edip etmediklerini açıklamalarını istiyor.

Turull, bağımsızlık hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini, Madrid'e Pazartesi günü verdikleri cevabın aynısını vereceklerini belirtti.

İspanya Anayasa Mahkemesi de, oylamayı geçersiz sayarak Madrid hükümetinin tutumun destekledi.

Kentte yapılan protesto eylemine katılan onbinlerce kişi mumlarla yürüdü ve "Hepimiz Jordileriz" diye bağırdı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a Pazartesi günü yazdığı mektupta bu durumu netleştirmezken tekrar diyalog çağırısında bulunmuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Eylemciler, iki ayrılıkçı liderin gözaltına alınmasına kızgın.