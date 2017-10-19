Hollanda'dan, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarına sığınma hakkı

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Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan ve Fethullah Gülen grubuna bağlı oldukları belirtilen kişilerin sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.

Hollanda Sığınma Avukatları ve Hukukçuları Derneği (VAJN) Başkanı Jan Eikelboom'a göre, ilk aşamada 8 Fethullah Gülen taraftarına sığınma hakkı tanındı.

Eikelboom, sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle suçlandığını ve "Türkiye'de baskı görme riski" gerekçesiyle sığınma hakkı elde ettiklerini söyledi.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sığınma taleplerinin kabul edildiğini doğruladı.

Ancak bu kişilerin başvuru gerekçesi konusunda açıklama yapılmadı.

Hollanda hükümeti, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, geçici oturma izni vermişti.

Aralarında diplomat ve subayların da bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularının, 18 aylık geçici oturum sürecinde ayrıntılı olarak ele alınacağı belirtilmişti.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, "Uzatılmış sığınma prosedürü" adı verilen sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Bu çerçevede, sığınma başvurularının bir kısmının onaylandığı belirtildi.

15 Temmuz'dan sonra başvuru artışı

Bakanlık sözcüsü, bazı başvuruların da reddedildiğini söyledi. Sözcüye göre, Türkiye'den gelen sığınma talepleri için özel bir yöntem kullanılmıyor. Her dosya, kişisel bazda ayrıntılı olarak inceleniyor.

Lahey hükümetine göre, 15 Temmuz 2016'daki sonra Hollanda'dan sığınma isteyen Türk vatandaşlarının sayısında ciddi artış yaşanıyor. 2015 yılında sadece 56 kişi sığınma başvurusu yaparken 2016'da bu sayı 235'e yükseldi.

Bu yılın ilk 8 ayında ise, 309 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hollanda'dan sığınma talebinde bulundu.

Almanya daha önce darbe girişimi nedeniyle suçlanan diplomat ve askerlere sığınma izni vermişti. Hollanda tarafından sığınma hakkı tanınan kişiler arasında subay ve diplomat bulunup bulunmadığı açıklanmadı.