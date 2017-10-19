Xi Jinping, 'yeni çağ doktrinini' açıkladı

Dünyanın yakından izlediği Komünist Parti kongresinde 3.5 saatlik bir konuşma yaşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu konuşma sırasında açıkladığı ideolojik doktrin, parti anayasasına giriyor.

Bu ayrıcalık daha önce yalnızca ülkenin kurucu lideri Mao Zedong ve bir diper önemli lider Deng Şiaoping'e verilmişti.

Çin'in önümüzdeki beş yıldaki siyasi ve ekonomik yol haritasını belirleyecek kongrede konuşan Jinping, partinin yeni felsefesini "yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" olarak açıklamıştı.

Çin resmi ajansı Şinhua, bu yeni doktrini dünyaya, devlet başkanının ismini de ekleyerek, "Çin Komünist Partisi, Xi Jinping'in öğretisiyle, yeni dönemde Çin karakterinde bir sosyalizm yaratıyor" şeklinde duyurdu.