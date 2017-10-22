Sivil polisler Londra metrosunda tacizcilerin peşinde

Dünyanın birçok kentinde, cinsel taciz olaylarının en çok yaşandığı kamusal alanların başında toplu taşıma araçları geliyor.
İngiltere'de Londra metrosunda yaşanan taciz olaylarının yüzde 90'ının kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.
Her gün yaklaşık 5 milyon yolculuğun yapıldığı metroda, taciz olaylarını engelleyebilmek adına sivil polisler görev yapıyor.
BBC ekibi bu polislerin bir gününe ve bir tacizcinin yakalanmasına tanıklık etti.
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