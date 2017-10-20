'İspanya hükümeti Katalonya'da seçimlere hazırlanıyor'

Telif hakkı EPA

İspanya'da ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) Carmen Calvo, iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) Katalonya Özerk Bölgesi'nde Ocak ayında seçime gidilmesi konusunda kendileriyle anlaştığını söyledi. Hükümetten ise henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İspanya hükümeti, Anayasa'nın 155. maddesi doğrultusunda bölgesel seçimlerin yapılmasını isteyebiliyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Cumartesi günü Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü gündemle toplayacak.

Bu toplantıda söz konusu maddenin işletilip işletilmemesi karara bağlanacak. Eğer bu madde işletilirse hangi adımların, ne sırayla atılacağı tartışılacak.

'Anlaşmaya varıldı'

İspanyol televizyonu RTVE'ye konuşan Calvo ise Sosyalistlerin lideri Pedro Sanchez'in "(155'inci maddenin uygulanmasının) Katalonya'nın seçimlere gitmesi anlamına geldiği konusunda net" olduğunu söyledi.

Calvo, hükümet ve Sosyalistler arasında böyle bir anlaşma olup olmadığı sorusuna "Evet, Evet, Evet" yanıtını verdi.

Telif hakkı Getty Images

Carmen Calvo, Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'a seçimleri kabul etme çağrısı yaptı.

Ancak Başbakan Rajoy, Cuma günü Brüksel'deki bir basın toplantısı sırasında, yönetime doğrudan el koyma konusunda PSOE ve merkez sağda yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) partisinin de kendilerini desteklediğini söyledi.

'Bağımsızlık ilan etmedik'

Seçimler, bölgesel yönetimin özerkliğini askıya almak için uygulamaya sokulacak önlemlerden biri olarak görülüyor.

Katalonya Özerk Bölgesi lideri Carles Puigdemont ise henüz bağımsızlık ilan etmediklerini, ancak İspanya hükümetinin diyaloğa yanaşmaması ve Anayasa'nın 155'inci maddesini uygulaması halinde Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylamasının yapılacağını söylemişti.

Telif hakkı EPA

Rajoy'un ofisinden yapılan açıklamada ise İspanya hükümetinin Cumartesi günü, bölgenin özerklik statüsünü kaldıran anayasanın 155'inci maddesinin uygulanması için toplanacağı duyurulmuştu.

Halk bankalardan para çekme eylemi gerçekleştirdi

Diğer yandan Katalonya'da bağımsızlık yanlısı vatandaşlar, İspanya hükümetini ve Katalonya'da gerçekleşen tutuklamaları protesto etmek için bankamatiklerden para çekme eylemi gerçekleştirdi.

Bu hafta liderleri ayrılıkçı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşu Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği'nin (Assemblea Nacional Catalana) çağrısıyla eylem gerçekleşti.

Telif hakkı AFP

Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği'nin (Assemblea Nacional Catalana) liderleri olan Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez Pazartesi günü Madrid'deki ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alınmıştı.

155 ve 1714 euro çektiler

Bankamatiklere giden bazı Katalanlar anayasanın ilgili maddesine atıfta bulunarak sembolik olarak 155 euro çektiklerini söyledi.

Özellikle merkezlerini Katalonya'dan taşıyan bankalar CaixaBank ve Sabadell protesto edildi.

Telif hakkı AFP

Bazıları da Barcelona'nın Kral Felipe V tarafından işgal edildiği yıla atıfla 1714 euro çekti.

Bankalar ise yaptıkları açıklamada normal bir Cuma gününün yaşandığını duyurdu.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de yapılan referandumda seçmenin yüzde 90'ı bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Referanduma katılım oranı yüzde 43 civarında olmuştu.