Çin liderini 'alkışlama' oyununa büyük ilgi

Telif hakkı Getty Images Image caption Oyuncular Şi'yi telefonlarının ekranına dokunarak "alkışlıyor".

Çin'de, ülkenin lideri Şi Jinping'in alkışlandığı bir akıllı telefon oyunu büyük bir ilgi gördü.

Komunist Parti Kongresi'nin yapıldığı hafta piyasaya çıkartılan akıllı telefon uygulamasında, oyuncular Çin liderini 19 saniyelik sürede mümkün olduğu kadar çok alkışlıyor.

Oyunun 3 gün içinde, 1 milyar 200 milyon kez oynandığı belirtildi.

Çin'de, ülkenin liderine açık bir şekilde sadakat sergilemek sık görülen bir tutum ve Komünist Parti Kongresi öncesinde iyice yoğunlaşıyor.

Salı günü sona erecek kapalı kapılar ardında yapılan kongre, Çin'in lider kadrosunu ve ülkenin yol haritasını belirliyor.

Telif hakkı Getty Images

Yeniden lider olması beklenen Şi, kongrenin açılışında yaptığı üç buçuk saatlik konuşmasında, Çin'in "yeni bir döneme" girdiğini ve "dünya sahnesinde başrolde olması gerektiğini" söylemişti.

Uygulamada oyunculara konuşmadaki, ev almak isteyen gençler için emlak piyasasını düzenlemek veya yoksul çiftçilerin hayatını iyileştirmek gibi başlıklardan bölümler gösteriliyor.

Daha sonra olabildiğince çok "alkışlanılması" isteniyor.

Şi Jinping'in bu konuşma sırasında açıkladığı ideolojik doktrin, parti anayasasına giriyor.

Bu ayrıcalık daha önce yalnızca ülkenin kurucu lideri Mao Zedong ve bir diğer önemli lider Deng Şiaoping'e verilmişti.

Çin lideri 'yeni çağ' doktrinini açıkladı: Modern sosyalizm