Brezilya'nın 93 yaşındaki yüzme şampiyonu

93 yaşındaki Nora Ronai, 60'lı yaşlarında başladığı profesyonel yüzücülük kariyerinde çok sayıda başarıya imza attı, iki kez de dünya rekoru kırdı.

Ronai, spor yaşamı boyunca birçok kez cinsiyetçiliğin karşısına çıktığını söylüyor.

"Bunun beni durdurmasına asla izin vermedim" diye de ekliyor.