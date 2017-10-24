Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz kıyısında 500 milyar dolarlık mega kent

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün'le de bağlantılı olacak kent için 500 milyar dolar fon ayrıldı.

Başkent Riyad'da küresel bir konferansta konuşan Bin Salman projenin ilk aşamasının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bin Salman'ın duyurduğu proje Suudi Arabistan'ın sadece petrol gelirlerine dayalı ekonomisinde çeşitliliğe gitme vizyonunun bir parçası.

NEOM adı verilen ve 26 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılacak olan kenti, Akabe Körfezi'nde ve Süveyş Kanalı ile deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilecek.

Mega kentin enerji, su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim, eğlence gibi endüstrilere yoğunlaşması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu, kentte sadece rüzgar ve güneş enerjilerinin kurulacağını duyurdu.

Fon'dan yapılan açıklamada, "NEOM dünyanın en önemli ekonomik kanallarından birinde konumlanacak. Stratejik yerleşimi bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren küresel bir merkez olmasını kolaylaştıracak" denildi.