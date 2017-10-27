Katalonya parlamentosu bağımsızlık ilan etti

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İspanya'ya bağlı özerk yönetim Katalonya'da parlamento, gerçekleştirdiği oylamada tek taraflı bağımsızlık ilanı etmek için süreci başlatmayı kabul etti.

135 kişilik Katalonya parlamentosunda yapılan gizli oylamada 70 kişi bağımsızlıktan yana oy kullanırken, 10 kişi bağımsızlık karşıtı oy verdi, 2 boş oy çıktı.

Oylama sırasında iktidardaki Halk Partisi, ana muhalefet partisi Sosyalistler ve Vatandaşlar (Ciudadanos) milletvekillerinin protesto amacıyla dışarı çıktığı görüldü.

Oylamanın ardından Barcelona sokaklarında toplanan bağımsızlık yanlısı göstericilerin sevinç çığlıkları attığı görüldü.

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Oylamanın İspanya yüksek mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesi bekleniyor.

Bu sırada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise attığı tweetinde, "Bütün İspanyollardan sakinliklerini korumalarını bekliyorum. Hukuk devleti Katalonya'da yasallığı devreye sokacak" dedi.

@marianorajoy tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 Ekim 2017

İspanya senatosunda da oylama var

Aynı sürede İspanya senatosu ise Katalonya özerk yönetiminin başında bulunan Carles Puigdemont'u görevden almak için bir oylama gerçekleştiriyor.

İspanya hükümeti, anayasanın 155'inci maddesi uyarınca hareket edilmesini öngören düzenlemeyi bugün toplanan Senato'nun onayına sundu.

155'inci madde bir özerk yönetimin elindeki hakların ve görevlerin alınmasını öngörüyor.