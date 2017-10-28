Madonna'nın Brezilya polisi ile fotoğrafına tepki yağdı

Telif hakkı Madonna

Madonna'nın bir İspanyol turistin Brezilya polisi tarafından vurularak öldürülmesinden iki gün sonra , Brezilya polisi ile kamuflaj giysisi içinde fotoğraf çektirmesi sosyal medyadan tepki topladı.

Rio de Janeiro'da askeri polis ile fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı Madonna, bu görseli Twitter'dan ve Instagram'dan paylaştı.

Fotoğraf daha sonra Rio de Janeiro askeri polisinin resmi hesabı tarafından da tekrar paylaşıldı.

Ancak daha iki gün önce Rocinha adlı 'favela'da (gecekondu mahallesi) Rio de Janeiro polisi, favelada turlayan 67 yaşındaki İspanyol turist María Esperanza Jiménez Ruiz'i vurarak öldürmüştü.

Rocinha'da son zamanlarda rakip uyuşturucu çeteleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

'Hiçbir fikri yok'

Menajerinin düğünü için Brezilya'da olan Madonna'yı bazı sosyal medya kullanıcıları 'saygısız' olmakla suçladı.

Kimi kullanıcılar ise bu fotoğrafın 'masum insanları öldüren Brezilya polisine bir övgü niteliği' taşıdığını söyledi.

Brezilyalı teknoloji uzmanı Marco Gomes, 'Madonna'nın hiçbir fikri yok' yorumunda bulundu.

Kimileri ise "Madonna'nın polis koruması altında mı favelaları gezdiğini" sordu.

Ancak fotoğrafa olumlu yorumda bulunanlar da vardı; kimileri fotoğrafa 'bayıldığını' söyledi.