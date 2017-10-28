30 kadına HIV bulaştıran adama 24 yıl hapis

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İtalya'da, HIV taşıdığını bile bile onlarca kadınla korunmasız cinsel ilişkiye giren ve 30 kadına virüsü bulaştıran bir adama 24 yıl hapis cezası verildi.

33 yaşındaki Valentino Talluto'nun, AIDS hastalığına yol açabilen virüsü taşıdığı 2006'da teşhis edildi.

Talluto'nun bu tarihten 2015'te tutuklanmasına kadar 53 kadınla korunmasız cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Bu kadınların verdiği ifadeye göre Talluto, prezervatife alerjisi olduğunu ya da kısa süre önce HIV testi yaptırdığını ve sonuçların temiz çıktığını söyleyerek kadınları korunmasız seks yapmaya ikna ediyordu.

Muhasebecilik yapan Talluto, çoğunlukla sosyal medya ya da internetteki çöpçatan siteleri üzerinden tanıştığı bu kadınlardan 30'una HIV bulaştırdı.

3 kadının daha sonraki partnerleri ve bir kadının bebeğine de virüsün bulaştığı belirlendi.

'Ailemle tanıştırmazdım'

Talluto ise virüsü kasıtlı olarak bulaştırmadığını, yalnızca tedbirsiz hareket ettiğini savunuyordu.

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Talluto savunmasında, "Bu kadınların birçoğunu ailem ve arkadaşlarımla tanıştırdım. Eğer amacım en fazla sayıda insana hastalık bulaştırmak olsaydı bu insanları hayatıma sokmazdım, barlarda tanıştığım insanlarla günübirlik seks yapardım" dedi.

Ancak Talluto'nun birlikte olduğu bazı kadınların kendisine HIV taşıyıcısı olup olmadığını sorduğunda bunu reddettiği ortaya çıktı.

Savcılığın "ölüme sebebiyet verme" amacı taşıdığı gerekçesiyle ömür boyu hapsini istediği Talluto hakkındaki karar dün akşam açıklandı. Roma'da görülen davada mahkeme, Talluto'yu 24 yıl hapse mahkum etti.

İtalyan basını, mahkemenin kararı açıklanırken salonda bulunan kurbanlardan bazılarının ağladığını belirtti.