Mahkum baba Skype üzerinden çocuğunun ev ödevine yardım edecek

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Hollanda'da mahkumlar artık görüntülü konuşma programı Skype üzerinden çocuklarının ev ödevine yardım edip uyumadan önce onlara "İyi geceler" diyebilecek.

Çocuk sahibi mahkumların aile yaşamına katkısının devam etmesi amacıyla hazırlanan "Babalar Koğuşu" projesi, Leeuwarden ve Essenheem cezaevlerinde hayata geçirildi.

Pilot uygulamaya 20 mahkum katılıyor. Projenin asıl amacı, babalarının işlediği suç nedeniyle çocukların üzerine binen ağır yükün azaltılması.

Aynı zamanda, mahkumların yeniden suç işlemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Oyuncaklar ve oyun alanı

Cezaevi kurallarına uyan 20 mahkumun katıldığı "Babalar Koğuşu" projesi, özel ayrıcalıklar içeriyor.

Mahkumlar, çocuk ile birlikte özel bir odada, gardiyanların gözetimi olmadan görüşebilecek. Diğer mahkumlar için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil.

Babalar için hazırlanan koğuşta, çocuklar için oyuncak ve oyun alanı yer alacak. Kamera bulunmayan odada, çocuklar için yiyecek ve içecek bulunacak.

"Babalar Koğuşu"nda mahkumlar için birer de Ipad yer alacak.

Babalar, Skype üzerinden çocuğunun ev ödevine yardım edebilecek. Görüntülü konuşma programı aracılığıyla, yatmadan önce çocuklarına "İyi uykular" dileyebilecekler.

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Suç işleme oranı azalıyor

Pilot projeye katılan mahkumların aileleri de yoğun biçimde denetleniyor.

Leeuwarden Ceza Enstitüsü, projenin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışıyor.

Başarılı olması halinde, "Babalar Koğuşu" projesi ülke genelindeki diğer cezaevlerinde de uygulanmaya başlayacak.

Leeuwarden Ceza Enstitüsü'ne göre, ilk kez Galler'de hayata geçirilen proje, oldukça olumlu sonuçlar verdi.

Projeye katılan mahkumların yeniden suça bulaşma oranı, diğerlerine göre 6 kat daha azaldı.

Ayrıca, mahkum çocuklarının suça bulaşma oranı da önemli ölçüde düştü.

Araştırmalara göre, babaları hapiste olan çocukların suça bulaşma riski yüksek.