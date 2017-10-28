Somali'de bir otele intihar saldırısı düzenlendi

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir aracın otele girerek intihar saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre güvenlik güçleri otelin içinde çatışma yaşandığını belirtti.

Saldırıda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebab üstlendi.

Ayrıca bu saldırının ardından ikinci bir patlama sesinin daha duyulduğu ifade edildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de gerçekleşen saldırıda 358 kişi hayatını kaybetmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim'de gerçekleşen saldırıda 258 kişi hayatını kaybetmişti.

Enformasyon bakanı Abdirahman Osman, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ı saldırıdan sorumlu tutmuştu.