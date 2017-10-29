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İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıkladı.

Madrid hükümeti sözcülerinden Íñigo Méndez de Vigo yaptığı açıklamada görevden alınmış olmasına rağmen Puigdemont'un Aralık'taki bölgesel seçimlerde yarışabileceğini söyledi. Reuters'a konuşan de Vigo, "Şundan kesinlikle eminim, eğer Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" dedi.

de Vigo'nun açıklamaları, Katalan liderin Cumartesi günü yaptığı konuşmada Madrid hükümetinin kararları için "önceden planlanmış saldırı" ifadesini kullanmasının hemen ardından geldi.

Katalan liderden demokratik muhalefet çağrısı

Puigdemont ise Madrid'in bu kararlarına karşı "demokratik muhalefet" çağrısı yaptı. Katalonya'nın özerkliğinin devre dışı bırakılmasına da tepki gösteren Katalon lider, "özgür bir ülke kurmak için çalışacakları" vaadinde bulundu.

Puigdemont, "Şiddete başvurmadan, hakaret etmeden, kapsayıcı bir tutum benimseyerek, insanlara, sembollere, görüşlere ve ayrıca parlamentodaki çoğunluk kararını protesto eden Katalanlara saygı gösterereceğiz. Sadece bu tutumu koruyarak kazanabiliriz" dedi.

El Pais anketinde bağımsızlığa destek yok

İspanyol El Pais gazetesinde yayınlanan yeni bir ankete göre Katalanların yüzde 52'si bölgesel parlamentonun feshedilmesi kararını destekliyor. Yüzde 43'ü ise karşı çıkıyor.

Aynı ankete göre Katalanların yüzde 55'i bağımsızlık ilanına karşı.

Madrid'deki merkezi hükümet, Cuma günkü kabine toplantısının ardından, Katalonya hükümetini görevden aldıklarını, Katalonya parlamentosunun feshedildiğini ve özerkliğinin de kaldırıldığını açıklarken bölgesel parlamento seçimlerinin de 21 Aralık'ta yapılmasını istemişti.

Bağımsızlık referandumu sonrası toplanan Katalonya Parlamentosu Cuma günü 10'a karşı 70 oyla özerk bölgenin bağımsızlığını ilan etmiş, İspanya Senatosu ise bu karardan kısa süre sonra Katalonya'nın Madrid hükümeti tarafından yönetilmesini öngören düzenlemeyi onaylamıştı.

Katalan hükümeti, referanduma bölgesel katılımın yüzde 43 olduğunu belirtip, katılanlardan yüzde 90'ının bağımsızlıktan yana oy kullandığını açıklamıştı.

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