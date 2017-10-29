Fil ve gergedan avcılarına havadan takip

2015'te avcılar Afrika'da 20 bin fil ve 1300 gergedan öldürdü. Yetkililer soyu tükenen bu hayvanları korumak için dronelala korumayı devreye soktu. Dronelar hayvanları havadan takip ederken avcıların konumunu yerdeki koruculara iletiyor.

Dronelar Afrika'nın güneyinde fil ve gergedanları izliyor. Havadan çekilen görüntüler mobil kontrol merkezlerine iletiliyor. Yerde hareket halindeki ekipler ise avcıların konumunu tespit ediyor.

Dronelu koruma programına ortak olanUAV Drone Hizmetleri'nden Otto Werdmuller Von Elg, avlanma saatlerinin çoğunlukla sabahın erken saatleri ya da ikindi vakti olduğuna dikkat çekerken, "Çünkü bu saatlerde gün ışığından da yararlanan avcılar gergedanların boynuzunu ya da fillerin dişlerini sökebiliyorlar. Ardından karanlıktan yararlanarak ulusal parklardan çıkıyorlar. Biz de bu saatlerde uçuyoruz, bu saatler bizim için en etkili" diyor.

Droneların kameraları karanlıkta da görüntü alabildiğinden avcıların konumu bu saatlerde de koruculara iletiliyor.

Ancak yakalansalar da avcılar bazen koruculara rüşvet verip paçayı sıyırabiliyor. Bu yüzden çevreciler daha iyi maaşla daha fazla korucunun işe alınması gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla sadece drone uçurmanın şimdilik tek faydası 'caydırıcılık'...