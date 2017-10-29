Katalonya krizi: Bağımsızlık karşıtları Barcelona'da sokağa çıktı

Katalonya özerk yönetiminin, İspanya'da kalmasını isteyen yüzbinlerce kişi, Barselona'da sokağa çıktı. İspanya, Katalonya ve Avrupa Birliği bayraklarının taşındığı gösteriye İspanyol merkezi hükümetinin Sağlık Bakanı Dolors Montserrat, Katalonya Temsilcisi Enric Millo ile bağımsızlık karşıtı parti liderleri de katıldı.

Az sayıda göstericinin Sant Jaume meydanındaki Katalan yerel polisinin barikatını aşmaya çalışması dışında gerginliğin yaşanmadığı yürüyüşte "Yaşasın İspanya", "Hepimiz Katalonya'yız" sloganları atıldı.

Baız göstericiler de bağımsızlık yanlısı Katalan lider Carles Puigdemont için "Puigdemont hapse" diye bağırdı.

Katalonya yerel parlamentosu bağımsızlık referandumu sonrası Cuma günü yapılan oturumda tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

İspanya merkez hükümeti ise ayrılıkçı Carles Puigdemont dahil yerel hükümeti görevden almış ve 21 Aralık'ta bölgesel seçim kararı vermişti.

Hakkında 'ayaklanma' suçu gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma açılan Puigdemont ise İspanyol hükümetin kararına 'hesaplı saldırı' yorumunu yapıp ayrılıkçı taraftarlarına 'şiddete başvurmadan demokratik muhalefet' çağrısı yapmıştı.

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