Belçika hükümetinde 'Katalan çatlağı'

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Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken'in, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma hakkı verilebileceği açıklaması, Belçika federal hükümetinde çatlağa yol açtı.

Başbakan Charles Michel, Puigdemont'a sığınma hakkı konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, Francken'e, "Ateşe benzin dökme" uyarısında bulundu.

Yeni Flaman İttifakı (N - VA) üyesi bakan Francken'in, "kendisini siyasal açıdan risk altında hisseden bütün Katalanlar'ın Belçika'ya sığınma başvurusu yapabileceği" açıklaması, İspanya'da tepkiyle karşılandı.

Başbakan Mariano Rajoy'un liderliğindeki İspanya Halk Partisi (Partido Popular), Francken'in açıklamasını "kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Telif hakkı Getty Image caption Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken'in, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a siyasi sığınma ve koruma hakkı verilebileceğini söylemişti.

Halk Partisi, Belçika hükümetinin İspanya'nın iç işlerine yönelik saldırılarının yanıtsız bırakılmayacağı görüşünü dile getirdi.

Flaman kökenli bakan Francken'in açıklamaları, federal hükümette yer alan diğer partiler tarafından da tepkiyle karşılandı.

Reform Harareti (MR) üyesi Başbakan Charles Michel, Katalan lider Puigdemont'a sığınma hakkı tanınmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

'Akıllıca bir açıklama olmadı'

Avrupalı liderlerin, Katalonya sorunu ile ilgili tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptığını anımsatan Michel, Belçika'nın bundan farklı bir tutum sergileyemeyeceğini vurguladı.

Belçika Başkanı, Bakan Francken'e, "Ateşe benzin dökme" çağrısı yaptı.

Flaman Liberal Demokrat Partili (Open - VLD) Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, Francken'in açıklamasının, "akıllıca olmadığını" savunarak, bunun hükümetin görüşünü yansıtmadığını vurguladı.

Hristiyan Demokrat Parti (CD - V) üyesi Adalet Bakanı Koen Geens de, Francken'in açıklamalarından rahatsız. Adalet Bakanı'na göre, böyle önemli bir konu ancak hükümet karar verebileceğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bakılacak

Anvers (Antwerpen) Üniversitesi'neden göç uzmanı Prof. Dirk Vanheule' ye göre de Francken'in açıklamaları mantıklı değil. Puigdemont, siyasi sığınma başvurusu yapabilir ama bunun yüzde yüz kabul edileceği gibi bir durum söz konusu değil.

Prof. Vanheule, başvurunun Mülteciler ve Vatansızlar Genel Müdürlüğü (CGVS) tarafından karar bağlanacağını belirtti. Prof. Vanheule'ye göre, Katalan liderler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali durumunda doğrudan sığınma hakkı elde edebilecek.

Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesine göre, Katalan milliyetçilere destek kararı, Bakan Francken'in partisi Yeni Flaman İttifakı'nın (N - V) üst yönetimi tarafından alındı.

İddialara göre, Flaman yöneticiler Katalan liderlerle görüşmeler yaptı. N - VA' lı Flaman Eyaleti Başbakanı Geert Bourgeois, Katalan lider Carles Puigdemont'la bizzat görüştü.

Ancak bu iddialar, Flaman siyasetçiler tarafından yalanlandı.