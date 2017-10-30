Apple mühendisi, iPhone X görüntülerini paylaşan kızı yüzünden işten atıldı

Telif hakkı Youtube Image caption Brooke Peterson babasının kovulmasının nedenini açıkladığı bir video paylaştı.

Apple'da çalışan bir mühendis, kızının iPhone X'in görüntülerini cihaz piyasaya sürülmeden önce internette paylaşmasının ardından işini kaybetti.

Brooke Peterson olayın "masum bir hata" olduğunu söyledi.

Peterson, Eylül ayında Apple kampüsünde babasıyla öğle yemeği için buluştuğunda son model iPhone X cihazının videosunu çekip YouTube'da yayınlamıştı.

Apple'ı izleyen teknoloji haber siteleri ve blogcularının bunu fark etmesinin ardından video pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Peterson, babasının Apple kampüsünde film çekilmesini yasaklayan katı kuralları nedeniyle kovulduğunu söyledi.

Apple, mühendisin kovulup kovulmadığı hakkında bir açıklama ya da konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Peterson, Apple'ın kendisinden videoyu kaldırmasını istediğini ve video yüzünden babasının işinden kovulduğunu söylediğini dile getirdi.

Apple kodları da açığa çıktı

Videoda babasıyla öğle yemeği için buluşan Peterson iPhone X'i denerken görülüyor.

Videoyla ayrıca sadece Apple personeline ait kodlar ve henüz piyasaya sürülmemiş Apple cihazları için kod isimleri de açığa çıktı.

Peterson "Sonuçta Apple için çalışıyorsanız ne kadar iyi olduğunuzun bir önemi yok. Eğer kuralı ihlal ederseniz hoşgörüleri hiç yok. Apple babamı gerçekten seviyordu. Buna rağmen onu kovdular. Çünkü kuralları çiğnedi" dedi.

Peterson "Bu masum bir hataydı ve babam özür diliyor" diye ekledi.

Baba Peterson'un Apple şirketinde dört yıldır radyo frekansları ve kablosuz teknolojilerde çalıştığı tahmin ediliyor.

Peterson Apple'a kızgın olmadıklarını söyledi ve babası için her şeyin iyi olacağını ekledi.