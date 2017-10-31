Putin'e suikast planlamakla suçlanan Çeçen saldırıda yaralandı, eşi hayatını kaybetti

Telif hakkı AFP Image caption Saldırının gerçekleştiği alanda incelemeler sürüyor

Ukranya'nın başkenti Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast planı yapmakla suçlanan Çeçen Adam Osmayev gerçekleştirilen bir saldırıda yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Ukranyna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Hlevaha kasabasında Adam Osmayev'in arabasına gerçekleştirilen saldırıda Osmayev'in vurulduğunu ancak hala hayatta olduğunu söyledi.

Osmayev'in eşi Amina Okuyeva ise saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen kimse olmadı.

Telif hakkı EPA Image caption Adam Osmayev

Rusya iadesini istemişti

2012 yılında Rus yetkililer Osmayev'in Putin'i öldürmeyi planlayan aşırı İslamcı bir grubun parçası olduğunu dile getirmişti.

Rusya medyasına göre planı kurgulayanlar, Putin'in günlük olarak kullandığı Kutuzovsky Meydanı'na mayın döşemeyi planlamışlardı.

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Osmayev'in hayatını kaybeden eşi Amina Okuyeva

Osmayev'in teslim edilmesini isteyen Rusya'ya Ukrayna ret cevabı vermişti.

Buna gerekçe olarak da iade edilmeyle ilgili olarak Osmayev'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusuna cevap gelmesini bekleyeceklerini söylemişlerdi.

Eşi başka bir saldırganı vurmuştu

Haziran ayında da bir başka saldırgan Kiev'de Osmayev'i öldürmeye kalkışmış, ancak eşi Okuyeva saldırganı vurarak yaralamıştı.

Çift, Ukrayna'da ordunun Rusya yanlısı isyancılara karşı savaşında gönüllü olarak mücadele ettiği için Ukrayna'da tanınıyor.

Bir hafta önce ise Okuyeva'nın danışmanlığını yaptığı Ukraynalı siyasetçi Ihor Mosiychuk'a düzenlenen saldırıda siyasetçinin koruması ve başka biri daha hayatını kaybetmişti.