Bitcoin dünyanın en büyük döviz borsacısının hamlesiyle yine rekor kırdı

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Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) , bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurdu.

Yatırımcılar arasında ve finans dünyasında Bitcoin'in saygınlığını artıracak olan bu adımla Bitcoin'in değerinin yükselerek tekrar rekor kırdığı görüldü.

CME Group, Financial Times gazetesi tarafından piyasa değeri açısından en büyük döviz operatörü olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi de olan CME Group gibi bir finans devinin bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını açıklaması, bitcoinin geleceğine dair şüphesi olanların yeniden düşünmesi için büyük bir etmen.

Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. (Borsa İstanbul)

Bu yılın başından beri yüzde 570 değer kazanan Bitcoin, bu açıklamanın ardından ise yüzde 4 yükselerek 6 bin 400 doların üzerine çıktı.

Rekabet fikir değiştirtti

Daha bir ay öncesine kadar böyle bir hamle yapmayı düşünmediklerini söyleyen CME Group'un bu adımı atmasında rol oynayan en büyük etmen rekabet.

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CME Group'un başkanı Bryan Durkin, Bloomberg'e sadece bir ay önce bitcoin vadelileriyle ilgili bir adım atmayı düşünmediklerini söylemişti.

Ancak şirketin Chicago'daki en büyük rakibi olan Cboe Global Markets şirketi, bitcoin vadelilerinin bu yılın sonunda ya da 2018'in başında işlemeye konacağını açıklaması durumu değiştirdi.

'Şeffaflık sağlayacağız'

Dünyanın en büyük finans devlerinden biri olan CME Group'un CEO'su olan Terry Duffy, "Dijital para birimlerine olan müşteri ilgisinin büyümesiyle beraber biz de bitcoin vadelilerini işlemeye koymaya karar verdik. Dünyanın düzenlenmiş en büyük döviz piyasası olarak CME Group, yatırımcılara bunun şeffaflığını, fiyat keşfini ve risk kapasitesini sağlayacak en doğal yer olacaktır" açıklamasında bulundu.

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İşlemlerin başlayabilmesi için onayların gelmesi gerekiyor.

Çin hamlesi düşmesine yol açmıştı

Uzun zamandır özellikle bitcoin fiyatlarında görülen oynaklık yüzünden Wall Street bitcoin ile yapılan ticari işlemlere şüpheyle yaklaşıyor.

Bu yılın başından beri rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, geçtiğimiz ay Çin Merkez Bankası'nın dijital para birimlerine kurallar getireceğini açıklamasının ardından 4 bin doların altına düşmüştü.

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Çin, özellikle girişimlerin fonlanmasında kullanılan, halka arz ile benzerlik gösteren, bir şirketin dijital para birimleriyle fon toplanması sürecini yasaklamıştı.

Son haberler ise Çin'in kurallarda yumumaya gideceğini ve Goldman Sachs'ın müşterilerine sanal para ile ticaret yapmaları konusunda nasıl yardım edebileceğine dair yollar araştırdığını ortaya koyuyor.

'Dolandırıcılık'

Bazı analistler Bitcoin piyasasının çok spekülatif olduğunu söylüyor. JP Morgan Bankası Başkanı Jamie Dimon, Bitcoin'in 'patlayacak bir dolandırıcılık' olduğunu öne sürmüştü.

Harvard Üniversitesi'nden ekonomi ve kamu politikası hocası olan, eski IMF (Uluslararası Para Fonu) başekonomisti Kenneth Rogoff da sanal para birimlerinin arkasındaki teknolojinin yaşayacağını ancak Bitcoin'in fiyatının düşeceğini düşünüyor.