Netflix: House of Cards dizisinin çekimlerini durdurduk

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ABD merkezli online dizi ve film yayımcısı olan Netflix , başrolünde Kevin Spacey'nin oynadığı "House of Cards" dizisinin son sezon çekimlerini süresiz olarak durduklarını açıkladı.

Şirket en son olarak Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz suçlamalarının ardından 2018'de yayımlanacak 6. sezon bittikten sonra dizinin sona ereceğini duyurmuştu.

Bu sefer Netflix'ten yapılan açıklamada ise "House of Cards" dizisinin Baltimore'da başlayan dizi çekimlerinin durdurulduğu belirtildi.

Kevin Spacey henüz çekimler için Baltimore'a gelmemişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar olan bitenleri değerlendirmek, oyuncularımız ve yapım ekibimizin endişelerine kulak vermek için House of Cards dizisinin altıncı sezonunun çekimlerine ara verdik" denildi.

Telif hakkı L.P/Sky

Netflix bir önceki gün yaptığı açıklamada, Kevin Spacey ile ilgili "taciz suçlamalarından ötürü büyük rahatsızlık duyulduğunu" ancak diziyi bitirme kararının aylar önce alındığını aktarmıştı.

2013 yılında yayına giren House of Cards, Netflix'in ilk orijinal yapımıydı. Dizinin başarısı, Netflix'in geleceğine dair umut ışıklarının yanmasına neden olmuştu.

Kevin Spacey, Frank Underwood adlı Amerikalı siyasetçiyi canlandırdığı dizide Robin Wright ile başrolü paylaşıyor.

2013 yılında başlayan dizi şimdiye kadar 33 dalda Emmy ve 8 dalda Altın Küre ödüllerine aday gösterilmiş, Kevin Spacey ve Robin Wright dizideki performansları ile Altın Küre kazanmışlardı.

Taciz suçlaması tartışma yarattı

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin yıllar önce bir çocuk aktörle cinsel ilişkide bulunmaya çalışmakla suçlanması büyük tartışma yaratmıştı.

Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.

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İddialara yanıt veren Spacey ise "Rapp'in bu hisleri bunca yıl taşımak zorunda kalmasından dolayı üzgünüm" ifadesini kullandı.

O dönemde 26 yaşında olan Spacey, "İçtenlikle söylemeliyim, böyle bir olayı hatırlamıyorum. 30 yılı aşkın süre önce yaşanmış olmalı" dedi ve ardından da Anthony Rapp'ten özür diledi.

Ödül verilmeyecek

Bugün eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçtiğini söyleyen Spacey, "Bu konuyla dürüstçe ve açıkça yüzleşmek istiyorum. Bu da kendi davranışlarımı incelememle başlıyor" dedi.

Ancak Kevin Spacey'nin yayımladığı özür mesajında aynı zamanda eşcinsel olduğunu da açıklaması büyük tepki topladı.

Özellikle sosyal medya ve LGBTİ toplulukları, bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak ile eşcinsel olmak arasında hiçbir ilişki kurulamayacağını, Spacey'nin açıklamasının büyük bir "fiyasko" olduğunu belirtti.

Uluslararası Televizyon Akademisi ise cinsel taciz suçlamasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'ye, "Uluslararası Emmy Kurucuları Ödülü" vermekten vazgeçtiğini açıkladı. Akademi bu kararı "son gelişmeler ışığında" aldığını duyurdu.