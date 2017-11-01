Telif hakkı Reuters Image caption Netflix House of Card dizisinin yapımını durdurduğunu açıkladı

Meksikalı bir aktör daha Kevin Spacey'yi cinsel tacizle suçlarken, Netflix şirketi baş oyuncusu hakkında çok sayıda yeni iddia gelebileceği kaygısıyla iki Oscar ödüllü House of Cards dizisinin yapımını durdurdu.

Londra'daki Old Vic tiyatrosunun bir çok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin bu tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söyledi.

Cavazos Facebook'a koyduğu notta "30 yaşın altında bir erkek olmak Spacey'nin bize dokunma hakkını kendinde görmesi için yeterli oluyordu" diyor.

Kevin Spacey Pazar günü Amerikalı aktör Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmıştı.

Star Trek: Discovery'deki rolüyle bilinen Rapp, 1986 yılında, 14 yaşındayken gittiği bir partide o sırada 26 yaşında olan Kevin Spacey tarafından taciz edildiğini söylemişti.

House of Cards dizisinin aynı zamanda yönetmenliğini de yapan Spacey hemen bir açıklama yaparak, şu anda 46 yaşında olan Anthony Rapp'in iddiaları üzerine, olayı hatırlamadığını ama anlatıldığına göre gösterdiği "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.

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Spacey aynı açıklamada, eşcinsel olduğunu da açıklamış ama bu açıklamayı taciz iddiasına cevaben yapmış olması eleştirilere yol açmıştı.

Dizinin akıbeti

İddia ve uyandırdığı infial üzerine Netflix, Spacey'nin baş rolde oynadığı House of Cards dizisinin 6. dizisinin yapımını askıya aldığını açıkladı.

Netflix ve yapım şirketi Media Rights Capital yaptıkları ortak açıklamada yapımı askıya alma kararını "durumu değerlendirmek ve dizi kadrosu ve çalışanlarının kaygılarını gidermek" amacıyla aldığını bildirdi.

2018 yılında gösterime girmesi planlanan 6. sezon, ödüllü dizinin son sezonu olacaktı, fakat şimdi yapım belirsiz bir süre için askıya alınmış bulunuyor.

Netflix'in bir sözcüsü diziyi 2018 yılında bitirme kararının aslında aylar önce alındığını söyledi.

Image caption Spacey Londra'nın 200 yıllık Old Vic tiyatrosunda 11 yıl sanat yönetmenliği yaptı

Variety dergisine göre, yapımcılar bu dizinin uzantısı başka bir diziye başlama olasılığını da değerlendiriyorlar.

Konusu bir BBC yapımına dayanan House of Cards 2013 yılında başlamıştı.

Cavazos'dan yeni suçlamalar

"Rush" ve "El Beso" filmlerinde oynayan İngiliz televizyon dizisi Dr Who'da da misafir oyuncu olarak rol alan Meksikalı aktör Roberto Cavazos, Spacey'nin Old Vic tiyatrosunda birlikte çalıştıkları dönemde taciz sınırına varan iki "tatsız" yaklaşımını püskürttüğünü söylüyor.

Cavazos, "Old Vic tiyatrosunun sanat yönetmeni olduğu dönemde Spacey ile yolu kesişen kişiler olarak önümüzdeki günlerde bir çok başkalarının ortaya çıkıp hikayelerini anlatma cesaretini bulacağını biliyoruz" diye konuştu.

Old Vic: Derin şaşkınlık içindeyiz

Spacey'nin 11 yıl sanat yönetmenliğini yürüttüğü Old Vic tiyatrosu da iddialar ardından "derin şaşkınlık" içinde olduğunu bildirdi.

200 yıllık tarihi olan tiyatro, taciz konusunda şikayetçi olmak isteyenler için özel bir süreç başlattığını da açıkladı.

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