Yemen: Suudi hava saldırısında pazar yeri vuruldu, en az 26 kişi öldü

Telif hakkı Reuters Image caption Suudi koalisyonu saldırı konusunda açıklama yapmadı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından yürütüldüğü düşünülen bir hava saldırısında kuzeyde isyancıların elindeki bölgede bir pazar yeri vuruldu. Yerel yetkililer ve sağlık görevlileri en az 26 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Savaş uçaklarının Saada vilayetindeki Sahar bölgesinde bir otel ile kalabalık bir pazar yerini vurduğu bildiriliyor.

Husi isyancılar karşısında Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon saldırıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ülkedeki iç savaş iki buçuk yıldır devam ediyor.

Suudi koalisyonu genel olarak sivilleri ve altyapıyı hedefleyen saldırılardan kaçındığını söylüyor ama insan hakları grupları Suudilerin okullar, hastaneler, pazar yerleri ve konut alanlarını bombaladığını bildiriyorlar.

İsyancıların denetimindeki Saba haber ajansı bu sabahın erken saatlerinde vurulan otel ve pazar yerinde çok sayıda işçi, pazarcı ve sivil insanlar bulunduğunu kaydetti.

Telif hakkı Reuters Image caption Bombardıman sırasında pazar yerinin çok kalabalık olduğu bildiriliyor

Patlamadan geriye bir çukur, yerle bir olmuş otelin yıkıntıları ve metal yığınları kaldı.

Sağlık görevlileri Reuters ajansına en az 26 kişinin hayatını kaybettiğini söylerden Fransız Haber Ajansı AFP, isyancı yetkililere atıfla en az 29 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bir fotoğrafta yerel hastanenin morgunun avlusuna serilen naylonun üzerinde en az 15 erkek cesedi sayılıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Yemen'de 2015'in Mart ayından beri devam eden savaşta 9 bine yakın insan öldü

Geçen ay Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan, savaş suçu işleyen taraflar listesinde Suudi Arabistan'ın Yemen için oluşturduğu koalisyon da yer aldı.

BM metninde koalisyonun saldırılarında 2016 yılında 683 çocuğun öldüğü, okullar ve hastanelere 38 saldırı yöneltildiği söyleniyor.

Yemen'deki hükümet yanlısı güçler, onların muhalifi Husiler ve Arap Yarımadası'naki El Kaide örgütü de BM listesinde yer alıyor.

BM kayıtlarına göre ülkede iç savaşın başladığı 2015 Mart ayından bu yana 8 bin 670 kişi öldü. Bunların yüzde 60'ı sivildi. Çatışmalarda yaralananların sayısı ise 50 bine yaklaşıyor.

İç savaş yüzünden ülkede 20 milyon 700 bin insan insanı yardım almadan yaşayamaz durumda. Bu, şu anda dünyadaki en acil yardım operasyonu olarak görülüyor.

Kötü yaşam koşulları yüzünden ortaya çıkan kolera salgınlarının ise yaklaşık bir milyon kişiyi etkiledi ve 2 bini aşkın ölüme yol açtı.